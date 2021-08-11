有網友分享一名陳先生被一條颱風吹來的濕的蕾絲內褲害慘。（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

跳到黃河洗不清！一名網友在臉書發文，內文稱他將車輛停放在大樓前，但一條蕾絲內褲卻突然「從天而降」，自天窗掉進車內，甚至還「濕濕的」，讓他慌張的貼出一張尋人公告，把網友全都逗樂了。

「到底是誰的啦！請聯絡陳先生」這名網友10日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，透過圖片內容可見，這是來自陳先生所張貼的失物招領公告，主旨則寫下，「您好，我的車昨日停在38號樓下，因天窗未關，不知道哪家掉的一條女性蕾絲內褲，掉進我的車子裡，內褲還是濕濕的。」

下段內文中，撿到內褲的陳先生說，「如果您是內褲的主人，麻煩您加我老婆QR Code，否則我們的婚姻可能無法撐過颱風天，非常感謝。」公告中也貼出了蕾絲內褲的翻拍照片。

文章曝光後，截至發稿時間已有1.4萬位網友按下表情貼，不少網友紛紛在留言區幽默回應，「一段婚姻經不起一件內褲的考驗」、「別以為這樣老婆就會原諒你」、「理由聽過千百種，你的最精彩」、「還好車有天窗，不然可能活不過當晚」、「一人一分享救救陳先生」、「是不是上網買的原味內褲」、「最近一直下雨餒，開天窗不合理喔」。