導演黃嘉俊為海洋保育署拍攝宣傳片。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署為推廣海洋保育教育，邀請藝人郭書瑤、導演黃嘉俊拍攝活動宣傳影片。郭書瑤說，她常在潛水時看見廢棄漁網、塑膠垃圾等，希望透過這次活動，讓大家想想如何透過一個行動讓海洋更好。

活動推廣大使郭書瑤表示，這些年學會潛水後，也漸漸愛上海洋，不過，海洋雖美，她卻常在潛水時看見廢棄漁網、塑膠垃圾等，希望透過這次的活動，讓大家想想，如何透過一個行動讓海洋更好。

導演黃嘉俊也說，近幾年在看見魚群消失、珊瑚白化、海底垃圾等破壞海洋生態後，積極投入紀錄片製作，希望透過大螢幕讓觀眾見證海洋的魅力，並勾起觀眾保護海洋生態的心，海保署對海洋的保育行動與他的想法一致，也希望民眾能多思考，如何成為海洋保育小尖兵，一起守護海洋環境。

海保署已經於今年7月1日起正式啟動「海洋保育行動＋徵選活動」，內容包含「海洋保育微電影創意競賽」及「全國性海洋保育創意戲劇賽」，並邀請郭書瑤、黃嘉俊擔任活動推廣大使，共同拍攝活動宣傳影片，11日發布宣傳影片。