大陸江蘇揚州新冠疫情持續延燒，江蘇10日新增本土病例54例，均在揚州，至此，本輪疫情揚州累計報告本土確診病例448例。江蘇省省長吳政隆表示，防控還存在薄弱環節和漏洞，希望「儘快扭轉局勢，推動疫情拐點早日到來」。

澎湃新聞報導，江蘇10新增本土確診病例54例，均為揚州市報告，其中13例為輕型，41例為普通型。至此，本輪疫情揚州累計報告本土確診病例448例，已經成為江蘇疫情防控的主戰場。

7月28日以來，揚州暴發疫情已經14天。7月28日至31日，新增確診病例分別為2、4、10、12例。進入到8月份，病例數陡然增加，從8月1日至4日，新增確診病例數分別為26、40、32、36例。

在8月5日迎來最高峰，新增病例數達到58例。隨後沖高回落，但依然維持在高位。8月6至10日新增確診病例數分別為52、36、38、48、54。

此外，據央視《新聞1＋1》報導，揚州疫情目前進入了「高峰平臺期」。揚州新增本土確診病例居高不下，引發全國關注。近日，江蘇省委書記、省長均赴揚州督戰。

《新華日報》稱，8月9日，江蘇省委書記婁勤儉到揚州檢查疫情防控工作。婁勤儉表示，揚州疫情防控工作「逐步走向可知可控，但形勢依然嚴峻，到了最吃緊的關口」。

8月10日下午，江蘇省省長吳政隆在國家、省、揚州市疫情防控三級對接會上表示，從核酸檢測情況看，還有部分感染者是通過社會篩查發現的，表明在社區和城中村管控、應隔盡隔應隔快隔上，還存在薄弱環節和漏洞，疫情防控形勢非常嚴峻複雜。吳政隆說，必須採取更堅決、更果斷、更過硬、更加科學精准的措施，「儘快扭轉局勢，推動疫情拐點早日到來」。