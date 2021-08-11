圖為民眾施打疫苗。（圖／示意圖，報系資料照）

由於目前台灣疫苗到貨量不足，外界也都相當關心民間採購的1500萬劑BNT疫苗何時能抵台。資深媒體人黃暐瀚今(11日)表示，如果BNT在9月真能到貨？那麼以7月21日簽約，9月中旬到貨的速度，是不是該「多買一點」？政府是不是該有更靈活的疫苗採購政策與想法？

關於疫苗一事，黃暐瀚在臉書分析，高端疫苗的EUA是7月18日通過的，9天之後，疫苗預約平台正式放上「高端選項」，照這個標準、速度或說流程，BNT放上預約平台，該是什麼時候呢？8月3日給EUA，是不是明天8月12日也會被放上預約平台？

另外，黃暐瀚指出，政府在7月22日簽大單，跟莫德納簽了未來2年的3600萬劑的合約，結果，即使簽了大單，到貨狀況依舊不理想，父親節那天來了9萬多劑，不如人意，「所以，如果BNT疫苗9月真能到貨？以7月21日簽約，9月中旬到貨的速度，是不是該『多買一點』？」

黃暐瀚認為，如果莫德納的到貨確實困難的話(確實，全世界都困難)，那為什麼要把雞蛋，放在同一個籃子上？國際買賣，價格、數量以及後續供貨需求都會影響出貨，除了民間購買的1500萬劑BNT之外，政府為什麼不肯也買一點？

黃暐瀚說，政府等於已經跟莫德納購買了超過4000萬劑的疫苗，但卻沒有買進任何一劑的BNT疫苗，現在等待到貨的1500萬劑，是民間企業自己掏錢買的，「論品質、論價格、論到貨狀況，如果BNT疫苗9月真能到貨的話？政府是不是該有更靈活的疫苗採購政策與想法？」