東京奧運在台灣時間8月8日正式畫下句點，在本屆賽事中華隊表現優異，一共拿下2金4銀6銅的好成績，許多項目也都是首次得獎，讓選手和國人都歡欣鼓舞，為國內體育注入一針強心劑，其中空手道「小清新」文姿云表現亮眼，在女子空手道項目摘下一枚銅牌。

但她這面空手道獎牌也有可能成為最後一面，因為2024法國巴黎奧運並不會將空手道納入比賽項目，也讓文姿云和其他好手無緣再戰，非常可惜，而本屆東京奧運把空手道首次列入奧運比賽項目，可惜下一屆馬上又要消失。

然而為何空手道如此不受國際奧會和主辦國青睞，《路透社》撰文寫出了幾個關鍵原因，報導中提及此項目沒有娛樂性，也沒有吸引年輕觀眾的潛力，所以在過去幾屆奧運才沒有這個項目，更令人不解的是，下屆主辦國法國有發展空手道，卻將其排除在外。

另外報導中也舉了幾個實戰的例子，像沙烏地阿拉伯猛將哈梅迪(Tareg Hamedi)與伊朗選手甘薩迪(Sajad Ganjzadeh)的對決，甘薩迪遭對手踢倒在地，隨後失去意識，醒來之後竟然得知自己拿下了金牌。

而女子金牌戰大陸選手尹笑言和塞爾維亞普雷科維奇(Jovana Prekovic)對打，整場比賽雙方都未能得分，以0：0結束比賽，最後竟然是裁判判定普雷科維奇的「狀態更好」才贏下，規則也讓人十分摸不著頭緒。

我國文姿云與烏克蘭女將特列烏加(Anzhelika Terliuga)4強賽碰頭，比賽結束時以4：4打平，可惜裁判判定特列烏加獲勝，文姿云也輸了這場比賽無緣挺進金牌戰，好在文姿云仍拿下銅牌，不然未來恐怕都沒機會了，而空手道因為規則和觀賞性所以停辦，這是否正確，可能也無從再追究。