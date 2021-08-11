何姓男子與親戚打民事訴訟，他的堂弟受法院傳喚到庭作證，何男竟當庭對堂弟比中指，因而挨告。台北地院刑事庭調閱當庭開庭錄音，發現親戚反映被比中指後，承審法官還說「大家各一次」安撫，因此認定何男犯行，依公然侮辱罪判罰6000元，可上訴。

判決指出，何男與親戚因不動產移轉登記事件有官司糾紛，北院民事庭2020年3月12日上午開庭時，堂弟以證人身份出庭應訊，何男卻在堂弟陳述之際，在法庭上公然對堂弟比中指，貶損其人格尊嚴與社會評價。

堂弟指控稱，他以證人身份陳述，講完後轉頭一看，發現何男用中指比他，還一直笑，怕他看不到，一直比、一直笑，害他起雞皮疙瘩，當場跑過去質問「你比什麼」，何男就一直笑也不回答他。

何男否認犯行，辯稱堂弟個性易怒，爆衝之下才謊稱他有比中指。不過，刑庭法官調閱當天開庭錄音，發現堂弟有當庭反應：「喔，用手比我，我先告他侮辱我喔」民事案承審法官則稱：「啊你也動手比他不是嗎，大家各一次，大家不要這樣」，因此確認何男真的有比中指。

刑庭法官認為，依現今一般社會通念，比中指是指辱罵「三字經」的肢體化語言，含有侮辱、貶損他人社會評價地位的意義，而民事法庭公開審理，公眾可自由出入，且現場還有承審法官、書記官等司法人員在場，符合「公然」要件，遂依公然侮辱罪判何男6000元罰金，得易服勞役6天。