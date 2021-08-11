每個人都希望自己的財運能夠旺上加旺，不過有些生活中的壞習慣卻會衰敗財運，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果有亂堆雜物、浪費水、緊閉門窗、搖膝抖腿這4個壞習慣，容易把財神爺趕跑，不知不覺中阻礙了好運氣的來臨，若是發現自己有這些習慣，一定要立刻改正，以免因此影響運勢。

▍1.亂堆雜物

有些人不懂收納，無論是辦公環境還是家居環境，都習慣用各種雜七雜八的物品塞得滿滿的，這樣即使財神爺光顧家裡，也沒處落腳，自然而然就不會再來了。所以無論是辦公環境還是家裡，都要注意把物品收拾得整潔有序，不要亂堆亂放，否則不僅不會招來財運，還會導致家裡財氣被壓。

▍2.浪費水

有些人仗著水費便宜、取得方便，就養成浪費水的壞習慣，水在風水中象徵著財運，當人在浪費水資源的同時，就等於在消耗你的財運。況且，不節約用水，水費自然高漲，無論是對於現實還是風水講究，這樣的壞習慣都會使你財運流失。

▍3.緊閉門窗

在家居風水中，室內通風、通氣是很重要的，試想，若是整天都緊閉門窗，室內濁氣排不出去，室外的旺氣也不得入內，久而久之，家人的事業運、財運自然也就無法上升。所以，平常趁著天氣好盡量打開門窗通風，這樣家裡才會生機蓬勃，做事得心應手，財運自然越來越好。

▍4.搖膝抖腿

「搖膝抖腿」這種習慣會給人不穩重、靠不住的印象，對於男性來說，不容易聚財，對於女性來說，則反映她家庭觀念淡薄，所以若有這個壞習慣就要立刻改正，以免破了自身財運而不自知。

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