疫情限制了人類的行動力，卻限制不住想像力，甫落幕的東京奧運，在開幕與閉幕式均運用了動漫元素，去年《鬼滅之刃：無限列車篇》亦在台、日創下票房紀錄。近日在台推出的《動漫未來》展，邀請了25位藝術家百餘件作品，以動漫美學帶觀者馳騁後疫情時代。

有別於過去免費或預約入場參觀，誠品畫廊此次《動漫未來》展採購票制，展出作品形式包含油畫、版畫、雕塑、水彩、膠彩等。展出藝術家包括以「人」為創作主題的堀越達人，他自高中生時期便曾被村上隆及奈良美智給予好評，他筆下旳男孩、女孩，往往化身動漫中受人崇拜的主角，他曾表示自己是「遊戲裡想成為的內在人物呈現於畫作中」，展現人們在現實生活中渴望扮演另一角色，卻又害怕喪失真實人生的想法。

台灣藝術家李承道，由歐洲古典畫入門，卻擅長以幽默詼諧的手法，將他所觀察的人性、人與人或人與事之間的糾結，以滑稽、頽廢的畫面呈現；來自馬來西亞，創作出「花臂老王」的潮流藝術家Ken Wong，今年曾在台灣設計空間裝置藝術並推出限量公仔，他創作的世界，瘋狂而充滿想像，彷彿任何事都可能發生；以簡約線條、低飽和色系和服飾時尚感為特色的插畫家桑拿大可，人物的厭世表情讓畫面充滿個性。

近年在社群網路推波助瀾下，ACGIT（Animation、Comic、Game、Illustration、Toy）產業持續進化，與藝術、美學「混血」而開啟新的美學，誠品畫廊也指出，此次邀集亞洲具動漫基因的青年創作者，希望探尋動漫美學更多可能。