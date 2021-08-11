三餐總是吃外食，不僅不健康，且還會發胖。不過一名男大生表示，連續一個月三餐都在外，除了幾天吃披薩外，其餘都靠麥當勞解決，沒想到竟然沒有變胖，反而瘦了2公斤，並將其PO上網分享，大批網友看了紛紛提醒他趕快去醫院檢查，「因身體可能出了狀況」。

原PO昨（10）日於論壇《Dcard》透露，從7月10日至今，早中晚基本上都是吃麥當勞解決，早上吃豬肉滿福堡加蛋，配上一塊薯餅及中杯可樂；中餐買6塊雞塊套餐，搭配大份薯條和中杯可樂；晚餐則是雙層牛肉吉事堡，加上大份薯條和中杯可樂。

原PO說，其中幾天真的覺得吃到很膩，改買必勝客披薩，一整個月下來幾乎都是高熱量飲食，本以為至少會胖1公斤，豈知站上體重機卻發現，反而瘦了2公斤。根據他分享的照片顯示，穿上鞋子量體重為46.4公斤。

圖文曝光後，不少網友看了急喊「小心胖在內臟」、「有可能是生病了，趕快去健康檢查」、「基本上你的身體應該是發炎狀態」、「體重下降不一定是好事，建議去內分泌科檢查看看」、「長期飲食不均衡，身體遲早壞掉」、「糖尿病體重也會降，要注意」。

不過原PO也在留言中補充說，本身有腸道吸收問題，當初會吃一個月的麥當勞，是抱著實驗心態去嘗試，目前已恢復正常飲食，並奉勸網友「別亂嘗試」。