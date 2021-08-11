隨著季風低壓帶逐漸向北遠離，全台終於有了更多見到陽光的機會，中央氣象局指出，午後仍要注意雷陣雨帶來的較大雨勢，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，台灣東南方的擾動92W有讓午後雷雨發展更旺盛一些的可能性，至於遠在換日線的TD-16W有可能成為今年第12號颱風「奧麥斯」，但因為距離太遠，路線上大致是沿著高壓邊緣往西移動，未來會移動到何處值得觀察。

氣象局預報員朱美霖表示，今日台灣附近偏南風，各地大致多雲到晴，南部、澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，明天環境場維持西南風，中南部有斷續短暫陣雨或雷雨，其他地區需留意午後雷雨為主，熱對流發展旺盛下，大台北地區及各地山區午後雨勢較為顯著，預計這樣的天氣型態可持續一周。

朱美霖指出，晚上雷陣雨將轉為趨緩，僅剩山區還有零星降雨，溫度方面，白天在沒有下雨的時候感受較為悶熱，未來一周各地高溫約30到33度，尤其西半部較高約32到33度，建議中午前後外出活動多補充水分，以防中暑。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，影響台灣將近3個禮拜之久的季風低壓帶終於在這兩天逐漸向北遠離台灣附近，久違的太平洋高壓勢力向西伸展，雖然勢力還是不夠強，不過已經讓台灣的天氣型態轉變為午後雷雨為主的情況。

吳聖宇指出，預估一直到周末都將維持這種午後雷雨的天氣，局部地方的瞬間雨勢仍會不小，午後外出的話要多留意天氣變化的情況。

此外，目前在台灣東南方的擾動92W沒有明顯發展的條件，不過它正沿著高壓邊緣北上，將通過台灣以東向北併入鋒面內，雖然對台灣沒有直接影響，但有讓午後雷雨發展更旺盛一些的可能性；至於遠在換日線附近的TD-16W未來倒是可以注意一下，有可能進一步發展，若是達到颱風等級那就是今年第12號颱風「奧麥斯」，路線上大致是沿著高壓邊緣往西移動，未來會移動到何處值得觀察。