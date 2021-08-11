國內疫情三級警戒於7月27日降級，使旅遊業營運續苦守寒窯，2021年7月營收創歷年次低或新低，可謂最冷的7月。不過，由於關島疫苗旅遊反應熱烈，使銷售機加酒產品的雄獅(2731)及鳳凰(5706)營運獲顯著活水進補，其中鳳凰更逆勢「雙升」創近11月高點。

新冠肺炎疫情去年延燒全球，邊境管制使以海外團體旅遊為主力的旅遊業成為海嘯第一排重創產業，營運自去年3月起步入冰河期。隨著國內疫情逐步趨緩，國旅需求自6月起顯著復甦，使旅遊業營運規模雖大幅縮減，但仍得以保有一絲生機。

然而，隨著傳染力更強的變種病毒擴散，台灣本土疫情自5月起急遽升溫、進入社區感染階段，5月19日全台疫情警戒均升至三級，使旅遊業原本仰賴的國旅需求同步急凍，營運再度陷入斷炊窘境，7月營收普遍探底。

易飛網7月自結合併營收838萬元，月減42.53％、年減78.51％，創歷年次低。累計前7月合併營收1.26億元、年減41.01％，則創歷年新低。五福7月自結營收121萬元，月減95.73％、年減93.54％，累計前7月營收7489萬元、年減達91.88％，雙創歷年新低。

山富7月自結合併營收僅剩56.7萬，月減95.73％、年減97.99％，累計前7月合併營收1.28億元、年減達83.52％，雙創歷年次低。燦星旅7月自結合併營收僅剩41萬元，月減24.09％、年減95.7％，累計前7月合併營收2012萬元、年減84.37％，雙創歷年新低。

相較之下，龍頭雄獅7月自結合併營收6054萬元，雖年減達69.51％、創歷年次低，但月增達3.41倍。累計前7月合併營收9.96億元、年減79.79％，創歷年新低。

鳳凰7月自結合併營收2378萬元，月增達6.41倍、年增達1.22倍，逆勢站上近11月高點。不過，累計前7月合併營收7086萬元、年減83.05％，仍為歷年次低。

雄獅及鳳凰7月營收得以逆勢較6月彈升，主要由於關島推動Air V&V疫苗旅遊計畫，且時間及成本相較於飛往美國明顯較低，吸引民眾利用暑期出遊兼打疫苗。旅行社雖按規定無法推出團體旅遊產品，但相關機加酒套裝產品反應熱烈，亦使營運得以獲得活水進補。

展望後市，隨著疫情降級，雖然消費者信心仍待時間恢復，但出遊禁令鬆綁使旅遊業國旅需求可望逐步回溫。而帛琉旅遊泡泡規畫重啟，且祭出旅遊可施打疫苗的2.0方案，在回台不需入住防疫旅館隔離誘因下，市場預購反應熱烈，亦可望為旅行社業績增添活水。