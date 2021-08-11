41歲香港女星胡杏兒是選美出身，卻被封為「最醜港姐」，2015年她嫁給圈外男友Philip（李乘德），今年4月產下第三胎兒子，一家人感情幸福和樂，近年來她在大陸發展順遂，吸金功力越來越強，沒想到老公李乘德竟被批評是「世紀軟飯王」，讓她怒炸反擊。

胡杏兒日前在IG發文稱讚李乘德，透露李乘德是愛惜家人的好老公，還有足夠能力隨時都可以退休，「如果他不想上班，是絕對可以的，不是因為我，而是他歷年來、包括在認識我之前，在事業上已付出不少心機和努力。」為了保護老公，勇敢和酸民們槓上。

胡杏兒一家五口和樂溫馨。(圖/翻攝自微博)

另外，胡杏兒先前在節目上接受劉嘉玲訪問，提到事業和愛情相關話題，講起老公李乘德仍是滿滿感激，感謝對方無條件支持自己的同時，她也心疼對方娶的一位藝人，需要承受外界的流言蜚語和壓力，為她犧牲了很多，胡杏兒直言，在她眼中，李承德是100分的好老公。

事實上，李乘德雖是圈外人士，卻也來頭不小，不但是金融才俊，更是夜店老闆，工作能力絲毫不輸給女強人老婆，而胡杏兒踏入演藝圈後，也積極嘗試不同角色，無論大銀幕、舞台劇、唱歌都難不倒她，儘管一開始因為外貌飽受攻擊，她仍用實力證明自己。