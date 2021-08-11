東奧國手搭經濟艙事件，引發國人憤怒。體育署長張少熙昨日深夜發出聲明表態請辭。綠委許智傑今日表示，可以考慮讓張少熙將功折罪留任。

東京奧運國手在7月19日從松山機場搭機前往日本，臨行前行政院長蘇貞昌還親自送機表達對選手的重視。未料選手上機後，才發現被安排搭乘經濟艙，而奧運代表團官員及部分教練搭乘商務艙，此事也引發國人憤怒。

事發後，張少熙急忙搭機前往日本，並強調自己搭的是經濟艙，也向教育部長潘文忠提出辭呈。行政院發言人羅秉成日前表示，等東奧結束後，由教育部提出檢討報告後再做究責，而張少熙昨夜發出聲明表示，將會請辭，回學校任教。

許智傑表示，張少熙相當認真且關心選手，這次選手搭經濟艙，官員搭商務艙事件，的確是個缺失，也引起社會反彈，但若選手跟教練多數肯定體育署對東京奧運的付出及表現，或許可以考慮讓張少熙將功折罪，留任署長，並要求體育署記取教訓，未來需更謹慎行事。