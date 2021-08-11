一套133平方米公尺的頂樓精裝房，以每平方公尺3.7萬元（人民幣，下同）、總價500萬元成交。8月初發生的這場交易，既不在上海也不在杭州，而是位於浙閩贛皖四省交界處的衢州——浙江省西部的四線城市。

觀察大陸全國房價行情網上，衢州市2021年7月的掛牌價為每平方公尺1萬8117元，與成都和西安同期幾乎持平，平均總價為209萬元。這也意味著，對於購買首套房的需求人群而言，需要準備至少60萬元以上的首付。

據第一財經報導，8月7日衢州市房地產市場持續健康發展協調小組辦公室發佈《關於進一步促進市區房地產市場平穩健康發展的通知》，讓這座房價逼近一二線城市的四線小城再次升級調控政策；8月10日「調控大軍」再添一員，納入全大陸縣城房價排名第二、浙江排名第一的百強縣義烏。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進預計，隨著調控升級從一二線城市逐漸進入三四線城市，百強縣和縣級市後續的調控升級機會還將繼續加大。

他表示，尤其是「三道紅線」政策之後，部分房企為規避拿地風險，紛紛到此類城市，導致地塊競拍非常激烈，這都是後續調控所需積極關注的內容。同時這些城市也需在土地供應等方面發力，以更好改善此類城市的供求關係，促進市場平穩健康發展。