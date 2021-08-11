花蓮4大台灣好行路線在今年夏天推出超值套票，即起開賣，遊客能藉此暢遊花蓮縱谷線及海線；圖為豐濱鄉親不知子海上古道。（羅亦晽攝）

花蓮4大台灣好行路線在今年夏天推出超值套票，即起開賣，遊客能藉此暢遊花蓮縱谷線及海線；圖為太魯閣國家公園。（羅亦晽攝）

花蓮4大台灣好行路線在今年夏天推出超值套票，即起開賣，遊客能藉此暢遊花蓮縱谷線及海線；圖為豐濱鄉石梯坪。（羅亦晽攝）

近日疫情趨緩，防疫警戒降至2級，民眾快悶不住，陸續規畫旅遊行程，其中，花蓮好山好水是不少人的首選，不過花蓮地形狹長，交通不便，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處、東部海岸國家風景區管理處及花蓮縣政府3方攜手，串聯花蓮4大台灣好行路線，推出超值套票，讓遊客能在花蓮好好行。

花蓮旅遊路線主要分為縱谷線及海岸線，2線景點各有各的美，彼此不遑多讓，加上台灣好行各線套票以往多著重單一路線或和景點附近店家的交通票券整合，若一併享受山海美景的洗禮，交通費用恐破錶，往往讓遊客難以抉擇該。

有鑑於此，縱管處去年和東管處、花蓮縣政府、太魯閣客運、鼎東客運、華聯客運及統聯客運討論下，決定在今年夏天攜手合作，串連「303縱谷花蓮線」、「304洄瀾東海岸線」、「309玉長豐濱線」及「310太魯閣線」，推出超值套票，讓遊客徹底享受花蓮夏季之美。

縱管處處長郭振陵指出，套票有「縱谷太魯閣二日券」、「縱谷玉長二日券」、「花蓮太魯閣山海三日券」等，旅客搭乘火車抵達花蓮後，可藉由套票暢遊太魯閣國家公園、七星潭、石梯坪、親不知子海上古道、慶修院、鯉魚潭、立川漁場、雲山水、新光兆豐休閒農場、立林田山林業文化園區、光復糖廠、安通溫泉、石梯坪、金剛大道等多達20處以上知名景點。

郭振陵表示，花蓮4大台灣好行路線均實施相關防疫措施，如戴口罩、實聯制、噴酒精、車內消毒、防疫公告等，遊客可安心乘車，享受花蓮山海之美。

花蓮好行聯合套票即起販售，除上網、電洽客運業者購買，亦可於車上買票，另，「縱谷花蓮線一日券」及配合2021自行車旅遊年推行的「好行鐵馬一日券」仍會繼續銷售。