66歲港星趙雅芝曾是無線四大花旦之一，以《新白娘子傳奇》走紅兩岸三地，優雅氣質多年來都沒改變，凍齡美貌令人稱羨不已，近日她重返位於杭州的雷峯塔，29年過去仍維持不老容貌，讓網友都忍不住感嘆：「白娘子是吃了唐僧嗎？」

趙雅芝穿上水藍色洋裝搭厚底跟鞋，手持復古扇子，開心重遊雷峯塔，配上《新白娘子傳奇》插曲《前世今生》歌詞：「莫非前世那一眼，只為今生見一面。」雖然沒有許仙在身邊，但畫面還是相當有意境。

趙雅芝重遊雷峯塔。(圖／翻攝自微博)

趙雅芝66歲仍保養得宜。(圖／翻攝自微博)

而保養得宜的她，身材都沒走樣，完全不像年近70歲，讓網友都驚呼「也太美了，狀態好好」、「還是當年的白娘子」、「被時間遺忘的美人」，還有網友神評「白素貞是吃了唐僧吧」。

趙雅芝曾是無線台當家花旦，《上海灘》、《楚留香》等劇都是她的代表作，尤其和葉童主演的《新白娘子傳奇》，更是讓她紅遍兩岸三地，絕美扮相深植人心，近年她把重心轉往大陸，之前在《上陽賦》中扮演章子怡的母親，雖然古裝扮相依舊雍容大方，但怎麼演網友都覺得很像白娘子再現。