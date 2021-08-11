美股道瓊和標普指數創高，卻無助台股重啟動能，今天早盤續挫，航運、電子均弱勢，一度跌逾120點，但隨後買盤進駐，盤中跌勢收斂，陷17300點關卡保衛戰。

美國聯邦參議院通過總金額為1兆2000億美元的加強基礎建設現代化法案後，在工業股和商品製造股領漲下，美股道瓊工業指數和標準普爾指數今天收在新高。不過科技股那斯達克指數收低。

台股10日重挫，險守季線關卡，今天早盤續挫，下探17199.43點低點，跌逾120點，一口氣跌破季線與17200點關卡，但隨後買盤進駐，跌勢收斂，一度重回到17300點關卡之上。

至11時，台股加權指數來到17268.09點，下跌55.55點，成交值來到新台幣1890.06億元。

觀察類股表現，塑膠、鋼鐵、觀光、金融等族群力守紅盤外，其餘類股普遍弱勢，電子類股跌幅0.35%，航運股也下跌逾0.84%。

貨櫃三雄今天臉綠，長榮、萬海小跌1%之內，陽明下跌約2.3%。鋼鐵族群相對強勢，中鋼上漲近1.5%，至37.35元；中鋼構、中鴻等也有1%以上的漲幅；千興攻上漲停6.17元。

電子股弱勢，晶圓代工龍頭台積電公布7月合併營收約新台幣1245.6億元，較6月歷史新高下滑16.1%，但仍較去年同期增加17.5%，台積電今天下跌2元，至589元，跌幅約0.34%。鴻海下跌1元，至107.5元，跌幅近1%。

手機晶片大廠聯發科7月合併營收403.6億元，為近3個月來低點，並較6月衰退15.4%，反映近期智慧手機市場銷售低迷，以及產業缺料導致客戶拉貨動能轉弱的狀況。聯發科下跌逾1.3%，至910元。

分析師指出，市場除了受到美國聯準會（Fed）政策變動影響外，市場傳出，當沖降稅傾向不延長，雖打擊投機氣氛，也讓市場資金開始縮手，導致台股近期量價齊跌，傳產、電子一律弱勢，隨後指數雖收斂，仍未站回季線。（編輯：潘羿菁）1100811