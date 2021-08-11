新北果菜公司負責北台灣重要蔬果供給，新北果菜公司董事長劉來通提出10年願景指出，三重市場業績成長已達飽和，未來搭配銀河灣遷建至蘆洲全力轉型，板橋市場則將建置高效益冷鏈系統，如低溫拍賣場，創造蔬果價值；果菜公司也引入多元化行動支付，未來比特幣也可成為交易方式；新北市長侯友宜指出，果菜公司發展已出現瓶頸，要衝業績，轉型勢在必行。

劉來通11日在市政會議提出「投資民生食安 創價新北未來」，果菜市場未來朝全面科技化、數位化前進，新型態經營策略，是公司未來經營主要方針。

劉來通說，因應環境轉變倉儲物流業、電商經濟的崛起，傳統市場不再是民眾購買生活物品的主要通路，但批發市場仍是新舊產銷鏈中間非常重要的角色，新北果菜公司站在第一線，除堅守崗位維持市場供銷平衡外，投資新北民生食安，創價新北未來，正是新北果菜公司未來十年的重大佈局。

劉來通說，新北果菜近幾年致力強化公司效能，不斷檢視並優化場內設備及人員培訓，引進農藥檢驗儀器「液相層析串聯質譜分析儀」能準確驗出農藥殘留超標蔬果，以實名制資料建置有效追蹤從通路端到產地耕種的農民，加強溯源管控。

而建設上配合市府重大政策，以自動化智能市場為目標，執行三重市場遷建蘆洲，打造兼具觀光休閒功能，國際化、現代化與智慧化的批發市場。

板橋市場則規畫建置高效益的冷鏈系統，包括低溫拍賣場、冷藏庫及低溫蔬果分裝，有效維護蔬果品質，蔬果產量大時可調節蔬果交易量，延長交易期程，創造蔬果價值，並將銷售通路實體拓展到虛擬線上，低溫蔬果分裝場設置強化網路電商通路商品調配，全程低溫控制保持蔬果品質最優化，創立「新北果菜」品牌。

侯友宜說，新北果菜公司在發展中碰上瓶頸，要往上衝業績 必須轉型， 三重果菜受限土地與周邊環境不利發展，市府預計配合蘆洲銀河灣計畫遷建蘆洲，目前蘆北蘆南重劃正在內政部審議，「在我任內勢在必行」。

侯友宜說，三重果菜市場位於三重市中心，現階段確實發展不易，果菜公司搬遷後，搭配第二行政中心興建，三重的城市容貌會煥然一新。

侯也說，板橋果菜公司還有很多擴充能量，不管是卸貨區、蔬果冷鏈，除了尋求中央補助，也要積極拓展，透過電子支付跟國際接軌，順利轉型。