印度變異株（Delta）侵襲全球，也讓疫苗不平等問題再浮上檯面。高GDP和國家如以色列、比利時、西班牙、美國、英國等，完整接種疫苗比例都已過半，而低GDP國家疫苗卻不足。由於各國突破性感染頻傳，不少富國都搶打第3劑（加強劑），世界衛生組織（WHO）甚至出面呼籲延緩加強劑的施打，讓窮國至少先打完1劑。不過學者認為，2者其實是可兼顧的，由於研究指出AZ疫苗拉長間隔效果更佳，富國施打加強劑之際，疫苗不足的國家可透過拉長間隔，提高至少1劑疫苗的覆蓋率。

公衛學者范僑芸表示，GDP與疫苗施打率具高相關，高施打率的國家國民所得也偏高，差距很明顯，如今高GDP國家如阿拉伯聯合大公國、以色列、比利時、西班牙、葡萄牙、丹麥、英國、希臘、美國、法國，完整接種比例都超過50％，這些國家疫情都在升溫，不過死亡數已降低。

由於Delta突破性感染頻傳，近期各國紛紛提出施加強劑的政策，若每人所需施打的疫苗劑量增加，未來恐影響各國疫苗資源的爭奪與分配。而Delta的另一危機是年輕人感染後重症及死亡風險的增加，因此歐美各國亦將12-18歲青少年納入施打族群，英國也將為16-17歲青少年全面施打一劑BNT疫苗。由於施打年齡層擴大，亦會對世界各國疫苗資源分配造成衝擊。

公衛學者任小萱說，有鑑於全球疫苗不足，WHO在8月初呼籲高接種率的國家緩打加強劑，讓貧窮國家至少先打完1劑疫苗，這也導致國際出現2派聲音。有的國家認為，Delta引發的突破性感染必須藉由加強劑因應，例如以色列已開始針對60歲以上長者接種加強劑，亦有國家如美國，認為加強劑及窮國拚一劑疫苗覆蓋率，2者可以同時進行，原因是接種加強劑之際，也可捐贈疫苗給疫苗不足的國家施打第1劑。

台大公衛學院教授陳秀熙也認為，2者是可以兼顧的，原因是有研究指出，AZ疫苗拉長間隔效果更佳，因此疫苗不足的國家在富國接種加強劑之際，可藉由拉長間隔提高至少1劑疫苗的覆蓋率。

任小萱引用牛津研究指出，牛津團隊邀回曾參與AZ疫苗臨床試驗的18-55歲受試者，將受試者接種2劑疫苗的間隔分為44-45周、15-25周、8-12周，探討不同間隔之下，抗體濃度的不同。研究發現，間隔44-45周組的抗體濃度最高，其次是15-25周、8-12周，可見間隔越長，抗體濃度越高。陳秀熙表示，在AZ疫苗、莫德納疫苗無法輸台之際，台灣也可以啟動相同的作法，了解拉長間隔是也能達到相同的結果。

至於加強劑的使用，任小萱引述另一AZ疫苗研究指出，在完整接種2劑後施打加強劑，抗體的濃度有顯著增加。進一步分析發現，不論是針對英國變異株（Alpha）、巴西變異株（Beta）或印度變異株（Delta），接種加強劑的抗體都比接種2劑高。陳秀熙表示，美國的堅持和WHO的意見沒有衝突，AZ疫苗間隔時間拉長更好，但對於完整接種者，要克服突破性感染，也可以透過接種加強劑因應，這項研究對各國提供了重要的參考依據。