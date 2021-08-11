卡面設計，包括王齊麟、李洋人像搭配Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點與2人Q版人像。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司稍早釋出2款麟洋配紀念套卡。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司日前推出「世界球后」戴資穎的「相信自己」紀念套卡，2小時內就吸引2萬人搶購，今日再釋出羽球男雙李洋、王齊麟專屬的「麟洋Taiwan in悠遊卡」，每套350元，明起上午11時至16日晚間24時開放「限時不限量」預購，4大超商皆可販賣，但卡面設計卻因太像長輩圖被嫌爆，讓一票粉絲大喊失望。

「麟洋配」在今年的東京奧運大放異彩，以精湛球技擊退強勁對手，決賽時最後壓線的決勝點「Taiwan in」，讓守在電視機前的球迷大呼過癮，該圖也成為熱門設計標的，不僅土地銀行決議發行「麟洋羽球認同卡」，一卡通也推出「＃TeamTaiwan in 2021」卡面掀起搶購熱潮。

不讓一卡通專美於前的悠遊卡，昨也宣布將於今日推出麟洋配專屬卡面，且強調已獲得李洋、王齊麟2位選手經紀公司的正式授權，設計理念因版權顧慮，不全然取材自羽球界內球的外觀，而是以選手照片和Q版圖案作爲主要發想。

稍早悠遊卡公司曝光2款卡面設計，包括王齊麟、李洋人像搭配Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點與2人Q版人像，但設計卻遭網友狂批，開酸「小學生繪圖作業？」、「要支持也請花點設計精神吧？」、「如果賣得不好，真的是設計的問題」、「長輩圖既視感」、「一卡通好看大概一萬倍」。

雖然設計不受大眾看好，但李洋仍在底下留言緩頻，表示「我覺得很可愛喔！設計我們都有先看過，請大家多多支持」，也讓不少網友讚聲，「雖然設計不OK，但還是很有紀念價值，還是會去預購」。

「麟洋Taiwan in悠遊卡」自12日上午11時起至16日夜間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK等4家超商，採限時不限量開放預購，每套350元，預購時間點也別有巧思，特地選在李洋生日的12日開賣，粉絲搶購還可順便祝他生日快樂。