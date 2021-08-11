北京大學國家發展研究院副院長、北京大學數字金融研究中心主任黃益平表示，大數據治理的大方向是支援創新和規範行為，但需要特別突出共同富裕的大方向，不能只是創造出幾千個億萬富翁。

黃益平指出，中國的數位經濟發展還處在初級階段。全球數位經濟大致可以畫分為三個市場，美國、中國和世界其他地區。其中，世界其他地區的主導機構基本都是美國公司。全球20家頭部獨角獸數位科技公司中，中國占比接近半壁江山。

他稱，但如果深入分析就會發現，中國的優勢是人口紅利、分隔紅利，以及由於資料保護相對不充分所帶來的創新機會，這些是否能夠持續支持中國數位經濟的發展，其實是有疑問的。

黃益平認為，中國真正領先的並不是技術，而是規模。如果未來要參與競爭，如何支持創新？尤其是在保護權益的前提下鼓勵創新，這是當前最大的挑戰。這也許意味著，短期內中國不能簡單地學習歐美的做法。

他還提醒，回顧經濟歷史，民眾對大公司普遍產生反感，往往都是在收入分配持續惡化的階段。在收入分配不平等的宏觀背景下，大公司、大富豪容易招致不滿情緒，一些不正當、不平等的經濟行為或現象則很容易加劇這種敵意。從這個角度來看，大數據治理的大方向是支援創新和規範行為，但需要特別突出共同富裕的大方向，創新的結果不能只是創造出幾千個億萬富翁。

黃益平還說，所以大數據治理也需要新的思維，因為它可能使得經濟行為或者運行規律發生改變，例如規模經濟、範圍經濟和邊際報酬等。治理方式也需要進行相應的改變，簡單沿用傳統的治理方法或者學習歐美的方法都可能不是十分合適。

他以反壟斷為例稱，反壟斷的傳統判斷標準是市場份額和價格。過去認為一家企業的市場份額只要達到一定水準，就可以被認定為壟斷，但現在這個思路可能需要重新考慮。因為平台經濟的基本特徵是規模經濟，規模很小說明做得不成功，成功了規模就會變大。背後根本性的問題其實是可競爭性，即是否存在市場競爭。判斷是否存在壟斷，看可競爭性可能比看市場份額更可靠。

黃益平認為，數位經濟發展有許多新的特徵與規律，對其治理也需要新的思維，新的手段。