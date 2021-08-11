大陸跳水皇后郭晶晶日前赴東京參加奧運，這回她以跳水項目裁判評審委員身分現身，即是「裁判的裁判」，主要工作為監督裁判的表現。東奧8日順利落幕，郭晶晶則在直播中分享心情，直言很羨慕一次獲得3個滿分的全紅嬋，笑說：「我跳20年水，也沒跳過這麼多滿分」。

14歲全紅嬋近日在東奧女子10米單人跳水項目中獲得金牌，其中第二跳、第四跳創下七位裁判均打10分滿分的紀錄，第五跳也出現六位裁判給了滿分，讓她一戰成名，紅遍大街小巷，得獎時郭晶晶也從場邊趕來與全紅嬋等人合影，身為跳水皇后的郭晶晶事後則在直播中表示：「很羨慕小全（全紅嬋）」。

郭晶晶直言羨慕全紅嬋。（圖／翻攝自秒拍）

郭晶晶表示看到全紅嬋跳了3次滿分，自己內心其實超級羨慕，她跳了20年水也沒得到過這麼多滿分，全紅嬋則在一次比賽中都得到了。昨(10日)深夜，郭晶晶更發長文表示，這回用不同身分參加奧運是一種新挑戰，「這次在場邊看其他運動員比賽，心裡會有感嘆，敬佩，興奮，也偶爾會有遺憾。重回泳池邊，勾起了我非常多的回憶」。

郭晶晶發文。（圖／翻攝自郭晶晶微博）

郭晶晶最後更表示：「希望我有機會在往後的每一屆奧運會，都能陪伴在奧運健兒們的身邊」，期盼下屆、下下屆都能繼續參加奧運，而先前她分享搭機到日本參加奧運，富二代老公霍啟剛自嘲是「司機阿霍」，為郭晶晶跑腿也不在乎，更表示自己一人會照顧好三個小孩，如今賽事結束，網友便紛紛留言虧：「晶姐，老霍在家等你呢，孩子都給餵胖了，一天四頓速食啊」、「姐姐辛苦了！！還要隔離吧？很快就能見到孩子和老公了」、「晶晶姐，姐夫在家裡帶孩子吃快餐」、「女神，站上跳水台背影還是有當年風範」。