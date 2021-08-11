國際奧會主席巴赫9日在東京銀座逛街，被質疑違反防疫規定。日本奧運大臣緩頰說，「是否為『不必要的外出』，由他本人做判斷」，一席話引爆為防疫忍耐已久的日本網友怒火。

東京奧運8日落幕，為防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，規定選手禁止外出觀光、完賽後須在48小時離境等，但國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）9日被人發現在東京銀座逛街，引起熱議。

社群網站上有網友很不滿寫道「這是不必要的外出吧」、「明明禁止選手觀光，為何他可以這樣」等。

奧運大臣丸川珠代昨天在記者會上說：「是否為『不必要的外出』，由他本人做判斷。」

日本Sponichi Annex報導，丸川這番話讓長期以來過著防疫與忍耐生活的國民爆發怒火，日本推特熱門關鍵字排行榜上，包括「不必要的外出由本人判斷」、「丸川珠代」、「丸川大臣」等字眼陸續上榜。

有網友批評「保護巴赫更甚於日本人的丸川珠代」，也有人諷刺「好，這是通知大家結束自我克制！」、「這樣就可以放心的去東京了」、「我的判斷是回老家是必要外出」、「政府明確的說是否為不必要的外出由本人判斷，各位日本國民，開心過暑假吧」。

日本昨天新增COVID-19確診1萬574例，連續8天單日確診逾萬例。

面對疫情蔓延，日本厚生勞動大臣田村憲久昨天再度呼籲，為抑制感染擴散，希望民眾在今年盂蘭盆節連假盡可能避免返鄉出遊等跨縣市移動。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1100811