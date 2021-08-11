行政院擬發五倍券振興經濟，被國民黨主席參選人朱立倫指民進黨立委大多不支持；民進黨立院黨團今表示，「朱立倫證明了，民進黨不是一個一言堂」。

民進黨團強調，朱立倫在臉書用民進黨立委發表的不同看法，做為反對行政院五倍券的政策立論基礎，這是滿好笑的。

民進黨立院團今記者會，立委鄭運鵬指出，這一次在振興券的發放，不管是形式，到底是現金、振興券、額度，還有使用範圍，這段時間都有各方的意見，不管是行政院或民進黨團內部，這本來就是一個收集意見的過程，政策決定的過程，如果行政院有要跟總統報告，或要跟民進黨立法院黨團溝通，都會把相關的資訊確實提供給行政部門參考，這就是本來一個行政政策決策的過程。

他說，很遺憾朱立倫看報紙補風捉影，很可笑，把民進黨立委不同的看法當作反對「五倍券」的理論基礎，不要拿民進黨立委發言當作自己政治宣傳工具。

他說，民進黨團、黨部本來就有多元意見的聲音、文化，過程中再凝聚共識形成政策，去年發三倍券發放時，這些意見也都有發生過，這是民進黨團內部的文化，相信一段時間後，民進黨團與行政院會在振興券的發放下達成共識。

民進黨團書記長羅致政也說，民進黨每位立委與團體發表意見的時間和角度並不完全一樣，朱立倫的整理，證明民進黨不是一言堂，且政策決策討論過程多元，來自基層的聲音被顯現。

他說，反觀國民黨中央和黨團，無論在現金發放或疫苗議題也有不同聲音，但遺憾領導者因素出現一言堂，這才是國民黨應該要檢討的問題。

他強調，振興券的案子還在討論中，黨內有不同聲音很正常，但最後一定能達到既能振興、民眾衝擊較小的方案，各界意見都會作為行政部門確定政策的參考，但現階段呼籲大家一起控制好疫情，生活完全恢復正常，才能讓振興券效果完全發揮。