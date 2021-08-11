苗栗縣警察局局長周煥興感於員警還在用紙筆巡簽巡邏箱！颳風怕被吹走、下雨巡邏簽章表都淋濕了，晚上天色昏暗巡邏員警要怎麼簽？天啊！請賜給我一種方便又安全的巡邏箱吧！你們的心聲局長都聽到了！

苗警邁入數位新時代，E化智慧巡簽上路效率超高。(苗栗縣警局提供)

苗栗縣警察局即將推出智慧巡簽管理系統，只要透過M-Police警用行動電腦或員警自身的手機，靠近巡邏點的晶片就可1秒簽到，省時、方便又環保，基層警期盼已久，終於上線啦！智慧巡簽管理系統在建置期間，感謝縣長的大力支持及內政部警政署資訊組的技術指導，苗栗縣警察局今天盛大舉辦智慧巡簽系統啟用典禮，邀請縣長、議長於警察局三樓禮堂共襄盛舉，另各轄區20幾位議員則前往各分局選定地點：苗栗分局在玉清宮、竹南分局在英才書院、頭份分局在尚順廣場、通霄分局在山腳國小宿舍及大湖分局在大湖酒莊，採同歩視訊方式共同啟用，讓紙本巡邏簽章表完全撤除，「苗警E起守護」智慧巡簽系統正式上路，並讓議員親身體驗此項智慧巡簽系統，象徵苗警邁入科技執法的大躍進，並感謝縣長與議員對警察同仁的大力支持。

苗栗縣警察局今天盛大舉辦智慧巡簽系統啟用典禮，邀請縣長徐耀昌、議長於警察局三樓禮堂共襄盛舉。(苗栗縣警局提供)

縣長徐耀昌表示，智慧巡簽管理系統的啟用，是苗栗縣邁入科技執法的重大里程碑，對苗栗縣治安之維護意義重大，也讓警察同仁能夠更加便利地執勤；苗栗縣警察局表示，從系統測試及考量經費有限的狀況下，逐一討論研商至全面上線，廣收各外勤員警反映問題及意見，做滾動式檢討與修正，且M-Police警用行動電腦或個人手機均可使用，只要「嗶！」一聲1秒感應完成，方便又機動，不怕風、不怕雨、不怕黑、不怕老花及近視，不論山上、海邊、平地都適用，該局局長、副局長、主任秘書、督察長，在防疫三級警戒期間利用到各所慰勤率先操作試辦，並用心發現問題先做解決，才給同仁試用操作，不同以往等同仁使用有問題再逐級反映，延誤時效！這次同仁試辦1個月，幾乎已無問題，各分駐派出所員警都表示非常便利又快捷，這個最優化系統效能的電子巡邏箱，連路過民眾都深表贊同！

苗栗縣警察局今天盛大舉辦智慧巡簽系統啟用典禮，邀請縣長、議長於警察局三樓禮堂共襄盛舉。(苗栗縣警局提供)

另外，警察局行政科表示，以往的紙本巡邏簽章表，往往造成同仁無形的負擔，不僅定期需要去更換，天氣因素也容易使簽章表不堪使用，而且大量的紙本也不環保，因應現在科技時代來臨，推出智慧巡簽管理系統，使治安概況透過後端系統一目瞭然，當然也向基層同仁保證電子巡簽紀錄不會作為督察系統調查同仁的工具，在試辦期間深獲基層同仁好評，讓同仁直呼不敢相信在苗栗縣服務也能這麼潮。