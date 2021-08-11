行政院規劃發放振興五倍券，引發在野黨強烈反彈。國民黨今天啟動由革實院規劃發起的「發現金、要疫苗」宣傳車活動，黨主席江啟臣表示，他只要求蔡英文總統到地方和鄉親對話，若振興券如此好，乾脆發百倍券不是更好，但他相信蔡英文不敢，因為蔡連勘災都不讓記者提問，而離人民愈來愈遠的政府做的決策，怎麼可能是人民要的。

國民黨中央與國民黨團今天聯手召開記者會，共同為台灣人民向蔡政府請命，提出「紓困發現金、防疫要疫苗」的訴求，宣布「發現金、要疫苗」宣傳車正式上路，以大型LED螢幕播放現任主席江啟臣、前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、前國民黨副主席郝龍斌宣講影片，繞行雙北地區。

國民黨11日舉行「為人民請命！發現金、要疫苗宣傳車上路」記者會，以大型LED螢幕呈現希望紓困發現金、防疫要疫苗的影片，透過宣傳車繞行市區為民眾發聲。（張鎧乙攝）

國民黨主席江啟臣（如圖）等人11日啟動「發現金、要疫苗」宣傳車活動，抗議政府疫苗採購不足、紓困方案不力，江表示，要透過這次的街頭宣傳，讓人民看到國民黨的監督、執政黨的蠻橫。（張鎧乙攝）

革實院長羅智強說，疫情嚴峻致人民生活辛苦，但蔡英文不聞不問，持續卡疫苗，人民要普發現金卻推出五倍券，為讓蔡政府聽到人民心聲，因此出動「金剛」宣傳車讓她聽到。

國民黨中央與國民黨團今天聯手召開記者會，共同為台灣人民向蔡政府請命，提出「紓困發現金、防疫要疫苗」的訴求，宣布「發現金、要疫苗」宣傳車正式上路。（趙婉淳攝）

江啟臣表示，國民黨要向社會、執政黨宣告，在野監督、街頭戰鬥的決心，民進黨執政5年多，政策都是一意孤行、國會多數暴力，此次透過街頭宣傳活動，讓人民看到國民黨的監督。

江啟臣指出，蔡政府一路護航未經三期試驗的高端疫苗，要全民當白老鼠，因此國民黨發起街頭宣講，要蔡英文、閣揆蘇貞昌聽到人民聲音，不要再把耳朵摀起來，過去因疫情大家忍氣吞聲配合，但民怨受不了了，除了國會監督，也不惜上街表達訴求，正告蔡英文「紓困發現金、防疫要疫苗」。

江啟臣也說，他響應民間人士發起撤銷高端EUA的公投提案，呼籲大家一起來支持，由人民決定要打哪一種疫苗。談到蘇貞昌上午向蔡英文面報振興五倍券規劃，江說，他只要求蔡政府到地方找30或50人，當面和鄉親對話，詢問有多少人贊成發振興券，若真的這麼好，乾脆發百倍券不是更好？

江啟臣說，但他相信蔡英文不敢，因為蔡連勘災都不讓記者提問，表示離人民愈來愈遠，而這樣的政府做的決策，怎麼可能是人民要的呢？民調也顯示8成支持發現金，否則不會有綠委贊成發現金，蔡英文應到街頭聆聽民眾意見，就知道該做什麼樣的決定。