台灣第一個男子偶像團體小虎隊（The Little Tigers）由吳奇隆、蘇有朋和陳志朋三人組成，以青春洋溢的外型和動感舞蹈及音樂走紅全亞洲，演藝事業如日中天，儘管目前已解散，3隻小虎仍在演藝圈發光發熱。不過，很少人知道小虎隊最早有4個成員，那人就是「情歌教父」周傳雄。

周傳雄18歲時用藝名「小剛」勇闖歌壇，當年走的是偶像路線，因參加校園歌唱比賽展現實力派唱功被注意，受邀加入小虎隊當第4個成員，但傳出周傳雄認為小虎隊的發展理念與自己的想法大相逕庭，且自認不擅長跳舞，考量種種因素，周傳雄放棄加入小虎隊，改走個人路線，小虎隊也就成為大家熟悉的3人團體。

周傳雄雖然沒加入小虎隊，但憑著自身音樂才華逐漸站穩腳步，1998年從英國學成返台後，開始用本名周傳雄發行作品，著名的歌曲非常多，像是《黃昏》紅遍兩岸三地，當年光商業表演的年收就高達5千萬新台幣，直到21年後的現在，還是有大批歌迷朗朗上口，成為各大KTV熱門點播曲目。此外，《寂寞沙洲冷》、《關不上的窗》、《冬天的秘密》、《我難過Live》、《青花》、《我的心太亂》、《我難過》等也是著名歌曲，陪伴5-7年級生歌迷成長，周傳雄獲封「情歌教父」。

周傳雄 Steve Chou - 黃昏

周傳雄挺過2011年胃部感染幽門螺旋桿菌、消瘦20kg的危機，今年參加大陸選秀節目《天賜的聲音2》演唱5566《我難過》再度翻紅，卻因坐在台下的孟美岐年僅22歲被觀眾質疑輩分問題，對此周傳雄強調「沒有誰應該是誰的導師，而是彼此討論，聽到對音樂不同的理念。站在台上和坐在台下沒有輩份沒有優劣，只有對音樂的熱情。每一位有新想法有新突破的音樂人都應該受到尊重，不論他／她坐在哪一個位子，不論他／她站上怎樣的舞台」希望外界別再製造紛爭，好好享受音樂即可。