據新浪科技報導，在10日舉行的2021雷軍年度演講暨小米秋季新品發佈會上，小米發佈了MIX4、小米平板5等多款新品。小米創辦人雷軍更透露，10年前小米1開售，售價1999元（人民幣，下同），銷售18.46萬台合計3.7億元，這是小米的第一筆收入，有了這一筆收入，小米才能滾動發展，才有了今天的世界500強和全球第二。

因此雷軍在演講中也宣佈，向小米手機1用戶每人贈送1999元紅包。這代表了小米3萬6000名員工感恩的心，會永遠感恩所有幫助過我們的米粉朋友們和合作夥伴們。。