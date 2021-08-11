億萬富翁和對沖基金經理人William Ackman周二從法國媒體綜合集團威旺迪(Vivendi)手中買下環球音樂集團(UMG)7.1%股份，並承諾將繼續購買。

威望迪表示，對環球音樂的100%估值為350億歐元(約410.1億美元)，而此次交易價值為28億美元。

Ackman仍然有權在9月9日之前再多買環球音樂2.9%股份。對於Ackman來說，此舉為其實現對環球音樂收購大量股份的一部分。

Ackman曾告知客戶，音樂是全世界最廉價的娛樂形式，但因為版稅收入，也是最精明的投資方式。

據熟知Ackman的人士透露，Ackman正從投資人那籌集資金，準備購買更多環球音樂股份。

Ackman對環球音樂的投資，是早於威望迪分拆和上市環球音樂的計劃之前。

環球音樂的企業價值已經比母公司的市值還高。環球音樂旗下流行音樂藝人眾多；音樂產業近期正在彈升，線上串流的收入迅速成長，最近黑膠唱片和CD的銷售也在增加。