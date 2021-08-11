IKKA-KY(2250)公布半年報，上半年營收18.86億元，營業利益3.76億元，稅後淨利0.99億元，每股盈餘4.32元，也較去年同期1.5元大幅成長。該公司2020年全年每股盈餘5.2元，今年上半年EPS也達去年的83％。

日本TOYOTA甫公布第2季財報，上季TOYOTA/LEXUS品牌銷售量較去年同期大增49.1％至254.5萬台，其中，TOYOTA因應全球各國嚴苛環保法規，加大在電動化車款的投入，整體電動車款占比大幅提升，電動化車款銷售量暴增約9成至67.7萬台，占TOYOTA/LEXUS品牌銷售量比重為26.6％。

豐田第2季公開LEXUS NX大改款車系，除了提供燃油引擎外電動混合動力能源外，也搭載豐田最新款自動駕駛功能(LSS＋3.0)，顯示電動化及自駕功能已成為日系汽車目前發展重心。IKKA-KY目前生產中及開發中相關零組件產品，也順應著此一潮流，切入ADAS鏡頭等相關領域，同時，電子手煞車(EPB)系統持續投入，目前EPB產線共19條，上月底增資東莞廠，計畫將EPB產線增加到22條，因應新能源車的趨勢。