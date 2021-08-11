新北淡水河紅樹林旁驚見浮屍 浮屍腫脹難以辨認性別、年齡 。戴上容翻攝

有民眾11日上午8時許，在新北市淡水區中正東路一段附近河邊紅樹林旁，發現一具浮屍，民眾嚇得趕忙報警，警消人員趕到現場後，發現該具浮屍全身腫脹，無法識別性別、年齡，詳細身分仍有待警方進一步調查釐清。