淡水河紅樹林旁驚見浮屍 腫脹難以辨認嚇壞民眾 11:452021/08/11 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北淡水河紅樹林旁驚見浮屍 浮屍腫脹難以辨認性別、年齡 。戴上容翻攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北淡水河紅樹林旁驚見浮屍 浮屍腫脹難以辨認性別、年齡 。戴上容翻攝 有民眾11日上午8時許，在新北市淡水區中正東路一段附近河邊紅樹林旁，發現一具浮屍，民眾嚇得趕忙報警，警消人員趕到現場後，發現該具浮屍全身腫脹，無法識別性別、年齡，詳細身分仍有待警方進一步調查釐清。 協理開會手不老實 OL驚見他偷拍自己裙下風光 疫苗第二類驚見非第一線防疫人員 立委林奕華籲追起來 #浮屍 #紅樹林 #腫脹 #性別 #年齡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三地門大橋驚現整條恐怖裂縫 緊急通知民眾避免通行 21:042021/08/07 社會 台中海邊驚見斷頭男浮屍 警消嚇壞：頭身僅1層皮連著 18:032021/08/07 社會 大佳河濱公園驚見浮屍 輕艇選手嚇得划上岸報警 11:382021/08/10 社會 鬼門開驚見2位「黑白無常將軍」上神桌 網笑翻：開罐伺候 23:382021/08/08 社會 高雄鈑金工廠水溝驚見男屍 警消證實死者就是老闆 16:482021/08/09 社會 台29線甲仙段驚悚路面下陷 單線通行下方驚見湍急洪水 18:462021/08/07 社會 女子超商測額溫38.9度嚇壞 路人見她頭上「一大物」傻眼 18:182021/08/10 社會 彰化鋪路挖破天然氣管線 瓦斯噴發3公尺高嚇壞民眾 11:412021/08/10 社會 台中麗水漁港驚見浮屍 死者疑似42歲南投邱姓男子 19:292021/08/07 社會 掃蕩天道盟軍火庫 驚見連發霰彈槍 04:102021/08/07 社會新聞 屏東南州驚傳民眾跌落水溝下落不明 警消至今未尋獲 20:332021/08/07 社會 社會熱門新聞 三峽惡火釀3死 剛辦喪事丈夫兒女又遇火劫亡 親友為女子集氣 - 社會 女童洗車場把玩噴槍灌爆肺部亡 生父有過失二審逆轉重判 - 社會 車天窗未關掉下「蕾絲內褲」老婆炸了 人夫急尋失主求救 - 社會 淡水河紅樹林旁驚見浮屍 腫脹難以辨認嚇壞民眾 - 社會 女友初到家作客遭嫌「不做飯想當客人」 男惹怒3.4萬網友酸爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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