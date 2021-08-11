台灣大學今(11)日舉辦「未來大學行動方案線上發表會」，以「探索未來 定位自己」為主軸，發布「探索學習計畫」、「領域專長」、「創『新領域』學士學位學程」、「設計你的大學」、「設計你的課程」、「學習規劃辦公室」與「學輔中心」等一系列的行動方案。藉此打破學制與課程的框架，引導學生依照興趣跨域學習或規劃所學的內容，適性發展，離校不休學，將世界當教室。

受到疫情影響，此次台大線上發表會改以充滿趣味及互動性的Gather Town互動平台舉行，與會者可透過虛擬角色參與。同學於會中現身說法，說明對大學生涯的規畫與想法。

台大教務長丁詩同與創新設計學院院長陳炳宇則分別說明，各項行動方案將如何滿足學生們的需求，以實踐其自我規劃的學習方向與目標。此外，與會者可透過虛擬角色參觀發表會中的展示攤位，獲得各行動方案的最新進展與具體作法，並能向各攤位的工作人員詢問細節。

台大表示，相較於過去，由於科技發展與國際化，時下年輕人可說是見識最廣的一群。學生對於深感興趣的領域往往願意投入更多時間去親身參與，像是做專案、創業或人生探索等，「探索學習計畫」使學生可以透過1學期到最多2年的時間到國內外任何場域學習，期間可保有在校學生身份並可認列學分，不必再像過去只能用休學的方式來獲得更多的機會與時間。無論是要投入NGO的活動或是創業等，都能有導師等的資源與協助。

台大指出，學生若有自己的興趣方向，「領域專長」則是將過往常見的發散式選課清單，以模組形式重組課程，使學生能夠針對特定領域做系統性的學習。今年9月開學後，全校將有39個學系推出167個領域專長（其中14個將於110-2學期實施），讓學生規劃自己未來的學習主題時，能有方向地進行自我專長探索或跨域學習。例如學生想往資訊安全領域發展，就能選擇如「計算機程式」、「電腦網路概論」、「密碼學」及「資訊安全概論」的模組課程，完備自己在專研資安方面所需要的基礎與專業，儲備「學力」，畢業時能獲得該領域專長證書。

台大提到，除了模組化的課程外，「創『新領域』學士學位學程」更進一步突破現有科系框架，可根據志向跨院、跨系選讀，訂定自己專屬的課表並完成學士研究專案。修讀完畢後可以「創『新領域」學士畢業，畢業時除取得校、院學士畢業證書外，也另能取得領域專長證書。對於自己未來有清晰願景的學生而言，能藉此學位學程客製化自己的學習範疇。若學生有清理海洋廢棄物的志向，經課程團隊指導後即可自行設計如「海洋環保科技」的創新領域，專長領域可能包括海洋生態、毒物生理、有機化學及AI等，不被傳統的科系或院際框架所侷限。

至於「設計你的課程」，台大提到，提供在學校無法找到相對應學習資源的學生，能共同申請成立課程；「設計你的大學」則是讓師生及職員共同產出未來大學的可能方案，實踐「建立以學習者為中心的開放式大學」的宗旨。在學校逐步轉變為開放式學習環境的同時，「學習規劃辦公室」將協助學生進行評估、尋找自身的學習方向並給予建議以做好規劃。「學輔中心」則是關懷學生的校園生活狀態，若學生有緊急特殊需求，能協助提出學習調整制度，減少生活困境對學生的阻力。

台大校長管中閔表示，今天的行動方案發表會是落實未來大學的過程，不是句點。台大未來還會有更多由下而上、眾人參與的討論，像是規劃弭平產學界線與增加實作計劃的「產業學苑」及推動終身學習的「校友學習帳戶」等。下一波的行動方案預計今年底提出，並於明年度第一個學期實行，希望師生們未來能提出更多大破大立，符合學習者需求的未來大學構想。

管中閔說，最近因為奧運，許多人重新注意到國旗歌，在面對變化如此快速的時代，高等教育要「勿自暴自棄」，但高教體制也應「勿故步自封」。相信唯有更靈活的高教體制，更大程度的大學自治，大學才能加速創新，發展出與過去不同的未來大學，讓台灣的高等教育更上層樓。