2020東京奧運落幕，相信不少運動迷腦海裡還對運動員們精湛的表現印象深刻，世界羽聯(BWF)整理出東奧一些特殊數字，幫球迷重溫賽事期間留下的精彩故事。

1：本屆奧運新增一個初次奪牌的國家地區，那就是令我們驕傲的男雙金牌李洋／王齊麟、女單銀牌戴資穎，是中華隊隊史首次在奧運羽球項目奪牌。

3：中國大陸男單好手諶龍，生涯拿過3面奧運羽球獎牌，分別是2012倫敦奧運銅牌、2016里約奧運金牌及2020東京奧運銀牌，他也成為繼韓國羽球雙打女將吉永雅之後，史上第2位在奧運羽球同時擁有金銀銅牌完整獎牌組合的選手。

4：這次東京奧運有4個初次參加羽球項目的國家地區，分別是亞塞拜然、馬爾他、緬甸及巴基斯坦。

8：共有8個國家地區獲得本屆東奧羽球獎牌，中國大陸、中華隊、印尼、丹麥、印度、日本、馬來西亞及韓國。

19：最年輕的參賽選手年齡，韓國19歲新星安洗瑩

33：最年長的奪牌選手年齡，印尼雙打好手波莉(Greysia Polii)，她在過34歲生日前9天收下東京奧運羽球女雙金牌。

38：最年長的參賽選手年齡，越南資深好手阮進明，他已經連續參加4屆奧運。

49：共49個國家奧會有選手參賽。

100：賽事最長比賽時間100分鐘，出現在女單8強戰印尼波莉／拉哈育跟中國大陸杜玥／李茵暉一戰。

101：最長來回拍數，主角是女單8強戰印尼波莉／拉哈育跟中國大陸杜玥／李茵暉。

121：女單總比賽局數121局創本屆之最。

172：共172位選手參賽。

208：東京奧運羽球項目10天賽程中，在比賽場地武藏野之森綜合體育廣場進行了208場賽事。

293：在獲得混雙金牌的路上，中國大陸組合王懿律／黃東萍所有賽事加起來累積獲得了293分。

395：選手們總共申請了395次快速回放系統挑戰，其中男單最多，有112次。

3014：本屆東京奧運用了3014顆球，男單佔了895顆。

3991：女單所有賽事共打了3991分，是最多分數的細項。