女星張柏芝堪稱香港演藝圈凍齡女神，她曾與謝霆鋒有段婚姻，接連生下3個孩子，眾人總說「女人一孕老5歲」，張柏芝如今41歲還是三寶媽，但外型卻始終亮麗，最近更罕見曝光泳裝照，火辣身材全都露，讓網友看了直呼真的太美了。

張柏芝出道以來身旁不缺男伴，多數時間都愛得很大方，2006年她與男神謝霆鋒結為連理，婚後生下兩子，很愛孩子的她，當時不顧事業，全心照顧兒子，可惜這段婚姻僅5年就破局，兩個兒子跟著她生活，而張柏芝，離婚後又在2018年秘密生下第三胎「小王子(Marcus)」，三寶生父的身分始終是個謎團。

張柏芝罕見曝光泳裝照。(取材自張柏芝IG)

張柏芝至今仍親力親為照顧小孩，經常能看到她帶著男孩們外出玩水消耗體力的生活影音，但很少看到她也跟著下去泡水消暑，但近日，她分享了IG限時動態，曬出穿著連身黑色泳裝，坐在藤椅上的美照，寫下：「游水(泳)是我覺得最安靜的時間」，而她美胸、蠻腰、白嫩大長腿都見客，皮膚也相當緊緻，不說完全看不出已經當媽，外型就跟20多歲正妹沒兩樣。

張柏芝與教練貼身衝浪。(翻攝自張柏芝IG)

另外還有一張照片，則是張柏芝跟一名陌生男子一同衝浪的照片，她寫下：「只有信任願意將對方交給對方才能做到這個動作」，兩人同乘一個衝浪板，並拉住繫在船後的拉繩，身體緊貼以保持平衡，該男子應該是張柏芝的教練，兩人看上去相當有默契，也能見識到張柏芝即使當媽，仍保有當年愛冒險、充滿活力的心。