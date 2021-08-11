受疫情影響，從去年起，國際集裝箱運輸價格飛漲，大陸境內出口集裝箱更是一箱難求。針對如何破解航運缺箱，加快空箱周轉效率，上港集團生產業務部總經理助理陳煒表示，首先要提升資源配置能力，其次是建立空箱調度平臺，此外，以客戶需求為導向，建立健全空箱的運作機制。

澎湃新聞報導，缺箱在航運業是季節性的不平衡，以往空箱緊張主要集中在七八月的出貨高峰，到了春節期間空箱富餘。而目前由於疫情影響，造成行業內空箱緊張，瓶頸主要還是在於國外一些港口物流的停滯，導致空箱回流緩慢。

要解決一箱難求的問題，陳煒認為，首先要提升資源配置能力，首先是要有資源，包括港口的資源，船公司的資源，而空箱就是船公司的資源之一。比如上海港是全球最大的集裝箱港口，洋山港又是上海港最重要的港口群之一。這裡空箱多，洋山深水港主要是歐美遠洋航線，大量空箱往來於中國和歐美。

陳煒還稱，目前業內缺箱，上海港正與船公司協商將空箱優先滿足於上海港的腹地市場。陳煒說，對於客戶來說，未來空箱到了基地，船公司才會有更多的空箱滿足腹地市場的需求。「這是一個先有雞還是先有蛋的問題，我們先創造了一個基地吸引更多的空箱來，空箱來了之後客戶才能享受到空箱的便利。」

此外，陳煒說，除了空箱基地，上海港也在謀畫空箱平台和上海港空箱調運中心的分中心建設。未來建立空箱平台後，空箱抵達上海港，如果上海港堆放不下，可以採取策略將空箱轉運到長江港口、內河港口等，上海港聯合長江沿岸和內河港口的資源，共同應對空箱需求。

上港集團黨委副書記、總裁嚴俊表示，未來上海港東北亞空箱調運中心將做好四件事，一是加快推進空箱調運中心的能力建設，積極開展與船公司的合資合作，彌補空箱供給短板，構建國內國際空箱調用具體制度。二是全力做好空箱調運中心的資訊化建設，搭建空箱調運平台，促進與創新業態的互聯互通和優勢互補，建立線上線下融合的發展體系。

三是進一步深耕客戶市場，以客戶需求為導向，建立健全空箱的運作機制，加強市場細分，發展垂直市場，走專、精、特、新之路。四是持續優化口岸營商環境，加強政企合作，完善配套政策，構建公平合理合作共贏的發展體系，充分發揮政策的引導作用，更好促進要素流動，支持港航事業健康發展。