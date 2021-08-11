台股近期走勢疲軟，讓不少投資人哀鴻遍野，有位月薪3萬的小資女透露，在6月底跟風進場購買貨櫃三雄長榮、萬海及陽明的股票，沒想到慘賠快30萬，隨後將資金轉戰電子股，再度賠掉將近10萬元，短短2個月就輸光一年薪水，讓她相當痛苦，因此上網尋求過來人的建議，有人點出，這是最近許多散戶的寫照，航運賠錢後聽老師建議改買電子，最後什麼都沒賺到。

原Po在股市爆料同學會論壇上表示，不甘心在航運虧錢，所以改投資電子股，沒想到又賠將近10萬元，大約是一整年薪水，「真的很痛，這陣子常精神恍惚、食之無味，上班不知道自己在幹什麼，主管、同事跟我說話常常聽不進去。」

股市慘賠讓她心情大受影響，因此上網詢問過來人的建議，「感覺是很多人的真實寫照，七月賠航運，八月停損買電子又賠，最後什麼都沒有」、「我也是棄航運買電子，結果都沒賺到」「股票追高基本上就是賭！賭的話，就是十賭九輸囉！」、「先前用運氣賺的，會用實力賠回去」、「感覺很多人都這樣，最真實也最多的案例」、「韭菜的最佳寫照」。

此外，友人也給小資女建議，「找出輸的原因就好，錢再賺就有」、「如果以後會繼續待在股市，這種經驗是有價值的，更何況付出的成本不算高」、「籌碼少就乖乖買零股，別賭了」、「別再亂聽老師棄傳產買電子的論調了」、「用錢買經驗，之後對投資的看法就會不一樣」。

貨櫃三雄7月出現劇烈回檔，長榮從收盤高點224元重摔至132元，跌幅逾40%，陽明也從216.5元跌至117元，重挫逾45%，萬海則從336元下修到223.5元，大跌超過33%，且進入8月，財報接連出爐後，股價並未反彈，已出現利多不漲狀況。

此外，近期台股大盤成交量大幅縮水，昨成交量為3500.66億，再度落在4000億以下，且從上周二（3日）開始的6個交易日都在4000億以下，整體量能約為3500億，對比7月份平均約5400億驟減超過35%。