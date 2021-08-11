《台北台中米其林指南2021》將於8月25日於線上公布，米其林今天先公布必比登推介名單，名單中台北有58個店家、台中有33個店家獲得必比登推介，其中19家店家是新入選，6家位於台北、13家位於台中。

必比登推介店家提供「物有所值」的美食，意味著消費者能以1000元以下的價位，吃到有水準的3道菜（不含飲料）。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec指出，台中與台北蓬勃發展的餐飲圈向來以及其多元繽紛著名，美食愛好者在此可以發掘來自全世界的美味、特色美食與料理專業。今年面臨困難與挑戰，必比登推介店家仍再次讓評審團隊驚喜，涵蓋至少17種料理種類、91個店家。

隱食家隱身於台北中山區巷弄中，以優質食材如手釣客的新鮮漁貨、土鍋現煮冠軍米等，少油少鹽健康烹調；小而雅致的金賞軒提供各式臺菜經典，也有如佐以蒜酥和香菜末的香根牛肉、烹調費時的三杯燜雞等私房料理；位於陽明山的松竹園是屹立30年的老店，以自家飼養的土雞料理聞名，招牌白斬古早雞、檳榔花、川七、紅菜等野菜料理等，都廣受喜愛。

另外3家新入選台北必比登推介的店家，包括由印尼華僑創立的磐石坊，從餐廳布置到經典菜色如巴東牛肉、蜂巢爪哇炸雞、納豆餅等，都讓人感受到濃厚道地的印尼風情；位於大稻埕霞海城隍廟前的湘帝御膳食堂提供麵食，以自家嚴選的藥膳入菜，特別推薦何首烏雞湯；巷子龍家常菜即之前的談話頭餐廳，提供湘菜與江浙菜美食，標榜不勾芡、不使用味精，並以每天採買的新鮮食材烹調，湖南金錢蛋、無錫排骨等，都是推薦菜色。

台中共有13家新入選的必比登推介店家，其中4家是台灣菜。位於台中西區的咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳由排灣族老闆經營，店內主要提供香氣迷人的炭烤菜色，食材則多來自部落耕種或親採野菜；南屯區的羅家古早味提供各式麻油料理，招牌菜是湯底以雞骨與特級胡麻油熬製一天的麻油土雞腿湯；菇神位於香菇盛產地新社，老闆本身經營香菇事業，餐廳以各式菇類入菜，三杯猴頭菇、花菇肉燥飯、原木冬菇土雞雞湯等，都是推薦菜色；醉月樓位於臺中知名景點宮原眼科，提供各式道地台菜，環境華麗、味道細膩。

陳明統爌肉飯、鮮魚鱻與台中肉員3家，則以小吃入選。陳明統爌肉飯經營超過半世紀，以冰糖、甘蔗與秘製滷汁於手工陶土甕滷三小時的爌肉，是不能錯過的美味；鮮魚鱻是30年老店，各式虱目魚料理如魚肚湯、滷魚肚等，是不能錯過的美味；1933年創立的台中肉員，店內簡單的3款美食：肉圓、魚丸湯與冬粉湯，飄香80餘年。

可口牛肉麵、木公麥面和饕之鄉以麵食新入選必比登推介。位於西屯的可口牛肉麵，特別推薦的是以30餘種中藥材熬煮湯頭的紅燒半筋半肉牛肉麵；店面雅致的木公麥面提供麵條帶彈性，湯頭醇厚的各式麵點，特別推薦榨菜肉絲麵和排骨麵；饕之鄉從路邊攤起家，小籠包、現點現做的綠豆沙鍋餅、麻辣乾麵、福州乾麵等，都廣受歡迎。

其他入選必比登推介的台中店家，還有提供素食料理的曙光居，人氣菜色是以手工拉麵搭配辣醬與芝麻醬的「非常麵」；西區的好菜裝潢簡約，提供以台菜為主的料理，但也有融合南洋咖喱、味噌等南洋與和風的菜色。創立超過60年的牛稼莊提供客家料理，店內充滿客家風情，選用臺中在地黃牛，溫體送達，蔥爆骨髓、涼拌肚王是招牌菜色。

包括星級餐廳的完整《台北台中指南2021》名單將於8月25日於線上公布，民眾在下午1點30分，可於《台北台中米其林指南》臉書及《亞洲米其林指南》YouTube收看。