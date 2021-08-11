檢方發現詐騙嫌犯以假憑證取信民眾。（新竹地檢 署提供／羅浚濱新竹傳真）

檢方發現詐騙嫌犯建構不存在的碳權交易所。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

有民眾投資「碳權」血本無歸，去年8月間向新竹地檢署檢舉，承辦檢察官沈郁智召集南投縣調查站人員組成專案小組深入追查，發現楊姓和徐姓主嫌在新竹開設的兩家公司，涉嫌假籍投資名義詐財，被害人有上百人，遭詐騙金額高達1億6千多萬元。

檢察官對楊姓、徐姓兩人及相關共犯訊問後，認楊男涉嫌重大且有串證滅證之虞，向法院聲押獲准，徐男因病而予以5萬元交保候傳，此案因涉及吸金違反銀行法和詐欺罪，仍在偵辦中。

檢方指出，楊姓和徐姓嫌犯從2017年起，以兩家公司的名義假藉投資「碳權短期定量投資」、「MW金融操作基金」等各式金融商品，對外招攬不特定投資人，並許以固定每月1.5％至4％的紅利收益。

直至去年7月下旬，楊、徐兩人無法給付約定的紅利，投資民眾方知受騙外，並有部分投資客因成為經銷商，協助販售上述的金融商品而成為共犯集團一員，經調查遭詐騙的民眾高達百餘人，遭詐騙金額達1億6千多萬元。

專案小組蒐集事證完備向法院聲請搜索票後，8月5日另請新竹縣調查站派員支援，由檢察官帶隊到主嫌的公司及住居所等5地執行搜索，查扣相關物證。

由於民眾遭騙金額甚鉅，專案小組為保全追徵犯罪所得，9日依據刑事訴訟法相關規定，向法院聲請扣押楊姓主嫌在新竹市、縣7筆市值約 4千萬元的不動產，法院裁定准予扣押。

檢方指出，詐騙集團手法日益翻新，在此案可發現嫌犯初期會按約定給付紅利，令投資人卸下心防而加大投資金額，並廣邀親友參與，最終卻損失慘重，呼籲民眾對於任何新興的投資標的，如本案的碳權交易、或常見的綠能產業或虛疑貨幣等，應慎重求證，以免投入鉅資而血本無歸。