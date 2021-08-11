埃及億萬富翁薩維里斯(Naguib Sawiris)在接受外媒訪問表示，股市隨時會崩盤，還有通貨膨脹、政治不穩定以及新冠肺炎疫情等諸多不確定，他認為投資組合應該要有黃金，且他會長期持有。

《CNBC》報導，Orascom Investment Holding董事長兼執行長薩維里斯表示，股市有很長一段時間一直處於高檔區間，應該會在某個時間點下跌；另外，還有很多不確定性，例如世界上有很多地緣政治問題可能會爆發，新冠疫情也持續延燒，但是他想晚上睡得著覺，不要受到股市或是疫情的影響。

報導指出，薩維里斯說，當全世界都在關注通膨問題時，黃金是一項不錯的投資，黃金原本就經常被視為對抗通膨的避險工具，應該在投資組合中，雖然他過去曾經一度持有50%，但他在受訪時表示，他認為應該持有20%至30%。

薩維里斯上個月才成立了一個14億美元的金礦基金，他表示是基於個人的動機，因為他資產中有很大一部分是黃金，「假設通膨出現，股市崩盤，你會很高興你持有黃金」，因為股市崩盤隨時可能發生，做好準備是一件好事，對於經濟復甦，升息可能會吃掉黃金部位的收益，他仍表示會長期持有黃金。

美國6日公布的非農數據表現強勁，顯示美國經濟復甦，外界普遍認為將為聯準會(Fed)縮減購債提供基礎，黃金價格即應聲下跌，本周仍持續跌勢，價格都落在每英兩1750美元之下。