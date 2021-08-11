國內所剩不多的莫德納疫苗，今開放第5輪接種，全國50萬人可施打，但打完這一批，「後面就沒了」，連AZ都缺貨。就算中央流行疫情指揮中心宣稱8月底可打國產疫苗（高端），能否順利銜接，至今仍是一大問號。

第5輪疫苗接種作業今啟動，以莫德納疫苗為主，包括65歲以上長者、53歲及54歲的第9類對象，都打第一劑；第1至第3類對象和孕婦打第二劑，約48.7萬人。本周另開放3.3萬名醫護混打，AZ加莫德納。

不過這禮拜打完後，台灣AZ、莫德納剩不到20萬劑，指揮中心日前雖透露第6輪規劃打高端疫苗，但最快也要等到本月下旬，換句話說，下周起正式進入空窗期。

根據指揮中心疫苗意願登記，目前單勾選莫德納的「莫粉」已逾400萬人，這些人要等到什麼時候才能「得償所望」，根本沒有答案；連第一劑打了莫德納的人，都不知道何時才能接種第二劑，就怕時間拖太久，導致保護力失效。