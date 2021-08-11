跨鏈交易協議Poly Network證實遭到駭客入侵，價值高達6.11億美元的加密貨幣被轉出，數以萬計用戶成為受災戶，成為「去中心化金融」（Decentralized Finance, DeFi）領域迄今最大的盜竊案。

目前Poly Network交易池O3已暫停服務。

Poly Network在社群媒體上表示，@BinanceChain、@ethereum及@0xPolygon遭到駭客入侵，呼籲區塊鏈礦工和各加密貨幣交易平台將來自這些網址的加密貨幣列入黑名單。

根據Poly Network發布的公告，駭客將以太坊、幣安智能鏈（BSC）、Polygon的資產轉移到三個地址。

Poly Network被盜走的資產，包括價值達2.73億美元的以太幣、位於Binance Smart Chain價值達2.53億美元的加密貨幣，及價值達8500萬美元的數位穩定幣USDC。

PolyNetwork表示，其中價值約3300萬美元的穩定幣Tether已經被發行人凍結，駭客將無法使用。