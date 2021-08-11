華碩(2357)ROG玩家共和國電競筆電全球銷售勢如破竹，年初至今總體成長54.2%，北美地區市占率位居第一，西歐、亞太不遑多讓，皆榮登排行之冠。華碩今天也將舉行法說會，說明2Q營運概況及3Q展望。根據研調機構最新統計，華碩電競筆電上半年續稱霸台灣市場，拿下近4成市占，蟬聯銷售冠軍22季。

看好暑假電競商機，華碩本月推出旗艦級電競筆電新品ROG Zephyrus西風之神系列，該系列擁有多元機種，包括：機身外殼內建首創ROG動態編程LED顯示器(AniMe Matrix)的Zephyrus G14，不僅讓玩家展現個人態度，亦兼具強大多工處理效能。

還有透過內建雙螢幕延伸遊戲視界的Zephyrus Duo 15，和將螢幕長寬比放大至16:10、配備100% DCI-P3專業級廣色域的Zephyrus M16，搭配幾近無邊框設計，提升屏占比，為玩家打造沉浸感十足的娛樂饗宴。

以及在15吋輕薄機身中完美蘊藏剽悍性能的Zephyrus G15，與配備光學機械式鍵盤的Zephyrus S17，掀開螢幕上蓋，鍵盤後方將自動升起、同步開啟進風口，提升氣流循環，全方位助攻處理器、顯示卡和記憶體突破效能極限。

旗艦級Zephyrus S17，最高將搭載第11代英特爾(INTC-US)i9-11900H處理器，並支援輝達(NVDA-US)GeForce RTX 3080/3070顯示卡，並提升散熱、螢幕、鍵盤與揚聲器等，可滿足玩家3A遊戲大作沉浸體驗感。