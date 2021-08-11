據實價登錄資料統計新北市各國民運動中心周遭房市交易數據。其中，淡水國民運動中心不僅價格最親民，成交量也高居榜首；而汐止國民運動中心及林口國民運動中心則分佔第二、三名，而成交熱度前十名的運動宅中，新店國民運動中心周遭的住宅單價最高，平均單價48.7萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新店國民運動中心市去年12月才剛剛開幕，設備新穎且齊全，還有虛擬實境的飛輪教室，相當吸睛；位置上緊鄰捷運新店區公所站，交通十分方便，而一旁就是行政大樓，包括新店區公所、戶政事務所等12個單位將陸續進駐。觀察附近的成交資料，成交案例多為屋齡10年內的新古電梯大樓以及屋齡30年以上的中古公寓，價格上，電梯大樓約落在每坪55-60萬之間，而中古公寓大約每坪35-45萬間，多樣化的物件也讓不同購屋預算的民眾有更多的選擇。

盤點交易量前三名的熱門運動中心，第一名的淡水國民運動中心以564件的成交量遙遙領先；第二名及第三名的汐止、林口運動中心也分別有406件及382件的成交量。陳金萍說明，淡水國民運動中心位於輕軌淡水行政中心站附近，除了是淡水區公所、戶政及地政等行政中心，也是生活機能相當成熟的區域，不僅有家樂福、全聯及寶雅店家等可以滿足日常所需；也有燦坤、全國電子等3C家電賣場以及多家銀行。觀察近一年的實價登錄資料，有多達八成五的交易物件為屋齡15年內的電梯大樓，平均單價22萬/坪相當親民，適合預算較有限的購屋族群，包括「微笑莊園」、「和合晶站」、「灣頂大樓」等都是熱門成交的社區。

交易量排名第二的汐止運動中心同樣也位於汐止區的行政中心附近，生活機能也相當好，鄰近的大同路二段及附近巷弄內店家林立，包括各式餐飲、小吃，到了晚上還有汐止觀光夜市，對外食族來說相當方便；交通建設上，透過台鐵到南港車站只要不到10分鐘的時間，規劃中的民生汐止線未來也可以使民眾方便往返內湖、松山、中山區等地。從近一年的成交資訊來看，多數的成交案件集中於生活機能佳的大同路二段一帶，而物件則以屋齡20-30年的電梯大樓為主。

第三名的林口運動中心成交量382件，平均單價26.1萬/坪相當平易近人。陳金萍說明，林口運動中心位於文化二路與文化三路之間，是林口區的房市交易熱區，除了林口運動中心的室內運動的空間外，周遭的扶輪公園、富貴森林公園以及林口社區運動公園也提供民眾足夠的戶外活動空間。此外，附近還有三井outlet、環球購物中心以及昕境廣場等購物商場，提供民眾假日休閒的另一個去處。熱門交易的社區包括「新北郡」、「童話世紀」、「家昂幸福市」等。