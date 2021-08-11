李姓女子在KTV與人起衝突，員警獲報前來處理，竟也遭李女搧巴掌。受害員警不僅依妨害公務現行犯逮捕李女，另還控告傷害，台北地院審理時，李女認罪並願意和解，稱疫情失業希望延緩給付，但員警不同意，法官遂判李女2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

檢方起訴指出，35歲李女今年2月14日凌晨到台北市大安區「錢櫃KTV」消費，準備離開時，因同行友人與店內其他客人起衝突，有人報案，大安警分局敦化南路派出所員警獲報隨即到場處理。

警方將雙方人馬分開，其中張姓警員把李女帶到1樓大廳，李女疑不滿受到控制，突然呼了張員一巴掌，造成張員左臉頰挫傷，當場遭依現行犯逮捕，張員並提告傷害。檢察官後依妨害公務、傷害罪起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

北院安排雙方調解，原本調解成立，但李女在調解庭內支付部分款項後，在審理時又向法官稱因新冠肺炎疫情失業，經濟有困難，請求延緩給付。張員得知後即表示無意再調解，法官考量李女犯罪動機、嚴重程度及員警傷勢後，依法判決。