臉書專頁《靠北婆婆2.0》4日分享一篇投稿，稱女友第一次來家中作客，卻不洗碗也不做飯，把自己當客人，讓他想重新思考提結婚的計畫。文章曝光後，不少網友痛罵，甚至女藝人薔薔也現身留言區狠批「我覺得你不是男人」。

該篇投稿中，原PO稱，第一次邀請女友來家中過夜，一連住了幾天，但女友卻從沒有幫忙做家務事，不洗碗也不煮飯，而他曾和父母親炫耀女友燉湯好喝，原本希望女友能藉此好好表現，卻毫無動作，原PO說，「但她都沒主動提要做飯，是不是根本不重視要來我家？」

原PO解釋，先前帶前幾任女友回家時，女方多少都會幫忙做些家務事，不像這次遇上「這一個好大的公主病」，詢問女友則得到「第一次上門就讓做家務事的婆婆不是好婆婆」的回覆，原PO忍不住說，原本計畫要與女友步入婚姻，經歷這次後，讓他想重新思考未來。

文章曝光後，瞬間引來爆量網友互動，截至發稿時間已有3.7萬位有按下表情貼，留言則有4.3萬則以上，不少網友炸鍋，在留言區痛罵，「女朋友第一次去你家，本來就是客人了啊，如果要獻殷勤，也應該是作為男朋友的人才對吧」、「太傳統的家庭拜託不要放兒子出來害人！」、「感謝皇上不結之恩」、「第一次來你家不是客人是什麼？當面試保姆傭人嗎？」

講話潑辣的女藝人薔薔（本名林嘉凌）也現身留言區爆氣痛罵，「人家的條件可能比你和你家好，憑哪點做你家下人？你是什麼身段要求別人？為什麼不是你去做她家下人？我覺得你不是男人，沒啥屁用，感覺GG也不大，可能只有一顆睪丸或隱睪，有殘缺」，犀利的留言引起近2千位網友按讚。