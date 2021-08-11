小米於10日舉行雷軍2021年度演講暨小米秋季新品發表會，在2018年推出小米平板4之後，睽違3年多終於正式推出小米平板 5 系列新品。小米平板 5全系搭載11吋120Hz高規格LCD 螢幕，其中小米平板 5 Pro配備八揚聲器環繞立體聲系統；同時搭載旗艦平台Qualcomm Snapdragon 870，支援67W有線快充。據了解，小米台灣也在著手準備新品在台上市的作業，台灣的米粉可好好期待。

雷軍2021年度演講暨小米秋季新品發表會

全新發表的小米平板 5全系列（小米平板5、小米平板5 Pro、小米平板5 Pro 5G）均搭載11吋高畫質大螢幕，解析度2560x1600 ，畫素密度（PPI ）達 275，亮度可達500nit，均支持120Hz更新率和10 億色顯示。全系列支援Dolby Vision格式和HDR10 格式，能夠呈現令人驚豔的HDR顯示效果，讓影像無論從亮度、色彩、對比度都更逼真。還支援TrueTone真彩顯示功能，透過前後雙光感對環境光顏色分析，對色溫進行補償，讓螢幕顯示更接近真實。另支援硬體級防藍光，並通過萊因低藍光硬體認證。

小米平板 5 Pro和5G版本更搭載八揚聲器環繞立體聲系統，透過將八個揚聲器分為四組，每組兩個揚聲器分別負責高頻和中低頻，增強低音下潛和高頻延展性。讓小米平板 5 Pro聲音宏亮、聲場開闊，三頻更加均衡。而小米平板 5全系列皆支援杜比全景聲功能，小米平板 5 Pro八揚聲器和小米平板 5的四揚聲器均能夠在杜比全景聲的加持下呈現環繞效果，提升沉浸感。

這次小米平板 5系列搭載專為平板大螢幕設計的MIUI系統，所有系統應用均根據大螢幕佈局與橫向螢幕使用進行最佳化，目前透過平行視窗功能適用超過300款主流應用程式，後續將持續最佳化使用體驗，努力為用戶帶來最高效的使用場景。小米還推動應用開發商支援平板生態，推動優酷、愛奇藝、嗶哩嗶哩推出專為平板設計的HD版本應用，並同時推動人氣遊戲《和平精英》推出高解析度版本，大螢幕遊玩更爽快。

娛樂之外，小米平板 5在生產力領域，並推出鍵盤與觸控筆組合的「靈感套裝」。鍵盤式雙面保護殼既是鍵盤，同時也能保護平板機身。具備63鍵大按鍵設計，1.2mm鍵程，獨立ESC按鍵與獨立任務鍵，讓你運用快速鍵組合，提升生產力。

同時推出的小米靈感觸控筆則具備4096級壓感，240Hz觸控取樣率，重量僅12.2克，軟性TPE筆頭模仿真實紙張書寫感受。磁吸充電僅需18分鐘即可充滿，並能連續書寫超過8小時。雙按鍵設計讓觸控筆能夠快速進入筆記應用和進行截圖，並能夠在不同應用中靈活實現不同功能。

除了專業配件，小米同樣對專業軟體進行深度相容。全新小米筆記應用採用分欄佈局，無論打字還是手寫都快捷輕鬆。訂製版WPS全新大螢幕設計，讓生產力隨時迸發。借助概念畫板和Sketchbook 等專業繪畫應用，讓創意源源不斷。

小米平板 5 Pro與5G版搭載了今年Qualcomm Snapdragon 870旗艦處理器，7nm工藝製程，超大核心頻率達3.2GHz。無論是日常辦公使用還是遊玩像《原神》這樣的大型3D手遊都能更暢快，同時支援第三方藍牙遊戲手柄，成為真正的遊戲神器。小米平板 5搭載的Qualcomm Snapdragon 860在同價位上也具備競爭力。

小米為小米平板 5 Pro上搭載了67W秒充，僅需67分鐘就能充至100%，成為平板充電領域樹立新標杆。小米平板 5搭載的33W快充能在91分鐘內充至100%。

小米平板 5共有兩個容量版本，6GB+128GB售價人民幣$1999元，6GB+256GB版本售價人民幣$2299元；小米平板 5 Pro同樣有兩個版本，6GB+128GB售價人民幣$2499元，6GB+256GB售價人民幣$2799元；除此之外小米平板 5 Pro 5G版，8GB+256GB售價人民幣$3499元。

當然台灣的消費者最感興趣的就是，是否新品會引進台灣。據小米台灣表示，正著手準備小米平板5的上市相關前置作業，如果想要更進一步的上市時程，可持續關注小米台灣 Facebook 官方粉絲專頁。