米其林必比登名單公布在即，台中市長盧秀燕親自為台中市美食推廣。台中市議員蔡耀頡於議會質詢說，有米其林熱度發展台中美食可以很好，但盧市府對於米其林的推廣預算編列是0元；盧市長不要忘記請觀旅局多為台中美食推廣做點貢獻。觀旅局長韓育琪說，米其林是國際美食的指南，台中市會透過跨局處來推薦台中美食。

蔡耀頡表示，台灣是美食王國，台灣觀光要發展就是結合飲食文化，是根據交通部觀光局的調查，國際觀光客評選台灣最值得觀光旅遊的原因，第1名就是美食。

蔡耀頡指出，2019年只有台北列入第一次台灣米其林評鑑，後來是前台中市長，也是前交通部長林佳龍上任後，請交通部觀光局力邀米其林納入台中，米其林需要保持立場中立維持評鑑權威也肯定台中文化與飲食的底蘊，經過交通部觀光局的力邀促成米其林來台中，加入台中、台北雙城評鑑。

蔡耀頡說，台中市府有哪一筆預算對米其林推廣有幫助，為對米其林做了什麼貢獻？蹭米其林蹭好蹭滿，結果市府推廣米其林的預算編列是0元。有米其林熱度發展台中美食可以很好，但是盧市長只有攬功一流，一句自己擔任立委時爭取，一句話就能促成。

蔡耀頡說，台灣有非常豐富的飲食文化，如何更國際化，能夠讓國際觀光客因為美食到台灣，也因為美食而愛上台灣，幫忙行銷台灣。米其林指南同時公布台北與台中，台中是米其林指南往台灣各地發展很好的開始，台中的創意料理讓人感受到多元的國際城市風貌，值得肯定；請觀旅局多為台中美食推廣做點貢獻。