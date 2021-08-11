台中市去年有21家美食餐廳與小吃入選「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，11日再公布《台北台中米其林指南 2021》必比登推介名單，中市今年共有33家入榜。市長盧秀燕表示，恭喜所有入選店家，台中各地美食都很好吃，不等中央振興券發放，市府率先開始推動美食經濟，歡迎全台民眾來台中品嘗美食。

市長盧秀燕今日上午於「沙鹿區斗潭路南勢溪橋梁工程通車視察」受訪時表示，台中有2萬多家餐飲業，獲選的33家都是萬中選一，相當不簡單，有麻油雞、原住民餐、客家小吃等，各具特色。

盧秀燕說，不只獲選店家的料理好吃，台中其他餐飲業的美食也都很好吃，她還打趣地稱呼自己為「盧比登」，若民眾對美食有興趣可以問她，她可以介紹台中好吃的料理，歡迎來台中享美食。

市府表示，今年台中有33家入選必比登，其中13家為新入榜店家，包括中區醉月樓，西區咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、好菜、饕之鄉，東區陳明統爌肉飯、木公麥面，北區鮮魚鱻，南區台中肉員，南屯區羅家古早味，西屯區可口牛肉麵、曙光居，新社區菇神，東勢區牛稼莊。

其餘20家入選店家有中區范記金之園、富鼎旺、富貴亭、阿坤麵、上海未名麵點、沁園春，西區富狀元豬腳、Gubami、陸園、新月梧桐、京華煙雲、淇里思、馨苑，北屯區東山棧、溫叨，南屯區東方龍、三喜食堂、台客燒肉粥、滬舍餘味，太平區彭城堂。