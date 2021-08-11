全世界因Delta變異株疫情再現，許多人打完疫苗仍被感染，胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，如今Delta也在入侵孩子的世界，英國研究指出，相較於65歲以上的年長者，未成年者與年輕人Delta確診率大增5倍；與Alpha變種病毒相比，小孩和靑少年更容易確診Delta，13至17歲的青少年有高達9.75倍的確診率。

黃軒今在臉書發文表示，Delta正在入侵小孩的世界，今早閱讀美國每10萬人口的確診率，注意到未成年者在1個月中，隨著Delta的侵害逐漸增加，確診人數也越來越多。7月5日未成年者（0-17歲）的確診率還在0.07％，但到了8月8日竟上升至0.31%。

黃軒引述英國的研究指出，在Delta病毒的威脅下，與65歲以上的老年人相比，5至12歲的未成年者和18至24歲的年輕人，Delta病毒確診率大增5倍；而未成年與年輕族群的盛行率差不多，未成年是0.35%、年輕人則是0.36% 。Delta病毒的傳播力，在年輕人與未成年者身上也是一樣廣泛。

黃軒也說，一項調查發現，50歲以上Delta病毒的盛行率是0.20%，而50歲以下的族群則是0.96%，相較於50歲以上的人，50歲以下染Delta的機率高了2.5倍；另也有一篇文章顯示，與英國Alpha變種病毒相比，Delta病毒共容易感染小孩與青少年，5至12歲的小朋友確診率增3倍、13至17歲的青少年則出現高達9.75倍的確診率。

黃軒解釋，變種病毒共容易侵入細胞，科學家認為病毒變種，也會改變病毒棘狀物最重要的部分，使它們可以更容易侵入人體細胞，而任何使「病毒更容易進入人體細胞」的變動，都可能增強病毒的毒性。這一突變可以增強刺突蛋白與其受體ACE2的結合能力，從而提高病毒的感染能力。

黃軒認為，小孩子比較戴不住口罩也是原因，再加上歐美國家並沒有強制學校戴口罩的安全措施，因此變種病毒快速在小孩群間散播，最終讓老師與家長遭殃，在國外甚至有老師因此而染疫死亡。

黃軒透露，變種病毒打不過成人，最大的原因是許多成人都打了疫苗，用疫苗建立起保護城堡，但目前全球的疫苗，最小只能接種到12歲，年紀更小孩子並沒有辦法接種疫苗，但病毒也不會因此放過這些小朋友，「變種病毒正在考驗人類的智慧」。

黃軒呼籲，大家還是要繼續維持現有的防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，並盡速接種疫苗，這些都是最佳防疫工具。