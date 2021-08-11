起床發現假牙不見了！牙醫師范綱信分享一則假牙案例，一名80多歲的老翁在睡夢中吞下自己的假牙，就醫拍X光發現整排牙橋竟然掉進支氣管，把氣管撐大卡在裡面，最後透過支氣管鏡伸進去夾出牙橋，差點造成生命危險。

范綱信今天在臉書表示，這名80多歲老翁早年因為缺牙裝牙橋，最後不小心在睡夢中吞下自己的牙齒，起床後翻遍床單、枕頭都找不到，就醫才發現假牙在支氣管裡。范綱信說，當他看到X光片的時候也有點吃驚，如果是吞下去，牙橋應該會卡在中間，但老翁的牙橋卻跑到左側，這是因為吞下牙橋後滑滑的牙齒掉進支氣管，把支氣管撐大，整排假牙就這樣卡在裡面。

范綱信表示，最後是將老翁轉到急診，讓胸腔外科醫師透過支氣管鏡伸進去夾出假牙，所幸有緊急處理，老翁才保住一命，沒有造成更大的麻煩。

范綱信表示，老人家比較節省，遇到傳統固定式假牙需要重新打膜製作都會拒絕，因此口腔清潔衛教就很重要，尤其是裝戴牙橋的病患，牙縫、假牙與牙齦的連接處，都很容易變成清潔死角，長期囤積牙菌斑在假牙根部，最後可能面臨拆除、重新治療的狀況，嚴重還會出現牙周病，提醒做假牙的人定期回診追蹤牙齒有沒有黏牢，以及牙周健康。